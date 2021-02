La defensa de Bárcenas proposa un acarament amb Mariano Rajoy

L'advocat de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, va aprofitar el tràmit de qüestions prèvies per plantejar al tribunal de l'Audiència Nacional que ahir va començar a jutjar la caixa B del PP la possibilitat de realitzar un acarament entre l'expresident del Govern Mariano Rajoy -que ja estava previst que declari com a testimoni- i l'extresorer del Partit Popular, que compleix una condemna de 29 anys per la trama Gürtel i s'enfronta en aquesta causa a una petició fiscal de cinc anys de presó que les acusacions eleven a una vintena.

Bárcenas juga així, a través del seu advocat i sense haver arribat si més no a declarar, la basa que creu que li pot donar l'escrit que va presentar a Anticorrupció en què reconeixia que el PP comptava amb un sistema de comptabilitat paral·lela des de 1982, gràcies a les donacions d'empresaris, i el pagament amb aquest diner negre de la reforma de la seva seu central a Madrid, que és just el que es jutja en aquesta vista. La Fiscalia especial ha esperat que comencés el judici per qualificar d´«escasses novetats, cap substancial», les incloses en l'escrit de l'extresorer, negant qualsevol tipus d'acord.

No obstant això, en funció de la seva declaració, Anticorrupció, com faria amb qualsevol altre, ha de valorar si aplica algun atenuant de confessió o de reparació de dany en aquest procediment o en el que se segueix encara en instrucció per les donacions d'empresaris.

Acusacions polítiques

El fiscal Antonio Romeral va defensar en qüestions prèvies la seva acusació que, a diferència de les populars, no es dirigeix?contra el PP, a qui aquestes sí que consideren responsable civil subsidiari del diner negre suposadament utilitzat en la reforma. L'advocat del partit, Jesús Santos, es va adherir a l'argumentació fiscal i va demanar que el PP quedi fora del procediment una vegada que les acusacions siguin expulsades, perquè, segons ell, actuen per motius «espuris i polítics», en tractar-se d'Esquerra Unida, socialistes valencians i madrilenys o Gonzalo Boye, que defensa l'expresident català Carles Puigdemont en altres procediments, va afirmar.

A més, Santos va acusar l'advocat de Bárcenas de voler convertir el judici en un «circ mediàtic, com les acusacions», amb la seva proposta de fer un acarament entre l'extresorer i l'expresident del PP en cas de contradicció evident entre tots dos. El tribunal es pronunciarà quan concloguin les qüestions prèvies, però es tracta d'una diligència que no sol caracteritzar-se per la seva eficàcia i existeix una diferència clau entre Rajoy i Bárcenas que fa difícil que sigui acordada: un és testimoni, obligat francament, i un altre acusat, que pot dir qualsevol cosa per defensar-se.

Com si preveiés l'escrit d'Anticorrupció, Galán es va remetre a la peça Kitchen que s'investiga dins el cas Villarejo al Jutjat Central d'Instrucció número 6 per justificar que no pugui aportar grans proves contra el partit. «Ha tingut una ingent documentació, pendrives i gravacions, que li han estat sostretes, i no perquè ho digui ell, sinó perquè és objecte d'una investigació, i hi ha indicis que alguns membres del Govern i de la policia haurien participat en això. I amb fons reservats, que és el més greu. D'aquest dèficit no n'és culpable Bárcenas», va afegir.

Per pal·liar-ho va demanar la declaració de periodistes coneixedors, segons ell, del presumpte finançament il·legal del partit, com Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer i Francisco Mercado, autor de la gravació a la qual Bárcenas es referia en la seva confessió relativa al seu antecessor a la tresoreria del PP, Álvaro Lapuerta.

Per la seva banda, els advocats dels responsables de l'empresa que va fer les obres a la seu del PP, Unifica, van demanar que el judici se centri en el delicte fiscal del qual estan acusats, que, van defensar, hauria de jutjar-se als jutjats penals ordinaris i no a l'Audiència Nacional.