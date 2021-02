L'èxit de la campanya de vacunació a Israel dona esperances al món

Hi ha sortida de la pandèmia. O això sembla demostrar la sòlida campanya de vacunació contra el coronavirus d'Israel. Amb gairebé dos milions d'israelians completament vacunats, els estudis fets en l'Estat hebreu mostren que només el 0,06% de les persones que han rebut les dues dosis emmalalteixen. «Les vacunes funcionen», presumia el primer ministre Binyamín Netanyahu. «Israel podria convertir-se en un laboratori mundial per a la immunitat col·lectiva o alguna cosa que s'acosti a la immunitat col·lectiva molt ràpidament», va dir en el seu discurs en el Fòrum Econòmic Mundial anual a Davos, Suïssa.

En les persones majors de 60 anys vacunades, que suposen gairebé el 90%, els casos greus d'hospitalitzacions s'han reduït en un 26% i les infeccions confirmades han caigut un 45% en els últims 16 dies. «Aquest és un resultat directe de les vacunes», va constatar Netanyahu. Les dades a Israel mostren que les dosis estan funcionant gairebé igual que en els assajos clínics. Amb un 95% d'efectivitat promès, la bovina Pfizer-BioTech ha mostrat que, passats set dies o més de la segona dosi, la seva efectivitat és del 91%.

«Les dades continuen sent molt encoratjadores i mostren que l'eficàcia de la vacuna és alta i estable», va subratllar la directora Anat Aka Zohar, cap de la Divisió d'Informació i Salut Digital del centre de salut Maccabi, autor de l'estudi. «A mesura que passen els dies després de la segona dosi, la immunitat es torna més forta», va afegir. Les troballes indiquen que no són necessàries les dues dosis per començar a protegir-se. Una sola dosi de la vacuna de Pfizer té un 50% d'efectivitat entre els 13 i 24 dies. Israel és el primer país del món amb diferència que compta amb més persones completament vacunades. El 22,71% de la seva població de més de nou milions ja ha rebut totes dues dosis.