Localitzen al centre de Madrid a un nen de 13 anys desaparegut a Cadis

La Policia Municipal de Madrid va localitzar aquest dilluns a la tarda al centre de Madrid a un nen de 13 anys que va desaparèixer diumenge de la localitat gaditana de Puerto Real, ha informat un portaveu del Cos Local.

Els agents tutors de la Unitat de Districte de Centre Nord van advertir la presència d'un nen assegut i desorientat a la plaça de María Soledad Torres Acosta, més coneguda com la plaça de la Luna, on precisament hi ha una comissaria de Policia Municipal. Els agents li van preguntar on estaven els seus pares i ell va respondre amb frases incoherents i contradictòries, sense facilitar les seves dades reals.

Llavors, van preguntar a associacions i centres de menors, a més de consultar a Internet els menors desapareguts. Finalment, van identificar al noi Darek C.D., un nen de 13 anys la pista dels qual es va perdre el diumenge a la localitat gaditana. La Policia va avisar als seus pares, que es van traslladar a Madrid per a recollir al seu fill.

Encara es desconeixen els motius pels quals va fugir de la seva casa, encara que algunes fonts asseguren que havia conegut a una noia a Madrid a través de jocs 'online' i volia conèixer-la. Tampoc se sap com va arribar a Madrid, si en transport públic o fins i tot en taxi, com es presumeix. I és que abans de marxar-se va agafar uns mil euros als seus pares i un telèfon mòbil.