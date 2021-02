L'OMS conclou que el coronavirus és d'origen animal i que va sorgir al desembre a Wuhan

L'Organització Mundial de la Salut veu "extremadament improbable" que un accident de laboratori causés la pandèmia. El cap de l'equip de l'OMS que investiga l'origen del virus, Peter Ben Embarek, ha dit que el "més probable" és que el primer contagi es produís a través d'un animal "intermediari" o que "directament saltés als humans". Tampoc descarta els productes animals congelats com a origen. Per ara l'equip d'investigadors situa l'inici del brot a "principis o finals de novembre", però no ha pogut determinar quin va ser el focus. De fet, han detectat infeccions inicials a Wuhan no vinculades amb el mercat de Huanan, sospitós de ser l'epicentre de la pandèmia.

"No sabem quin rol va tenir exactament el mercat de Huanan", ha admès aquest dimarts Embarek en una roda de premsa després de la visita de l'equip investigador a Wuhan. Per tant, l'OMS encara no té "una imatge clara" ni de l'origen de la pandèmia ni de com es va propagar en els seus inicis.

"Com es va introduir el virus al mercat encara és una incògnita", ha remarcat Embarek.

