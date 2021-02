Milionaris i empreses utilitzen Luxemburg com a paradís fiscal

Unes 55.000 societats fantasma creades per multinacionals i milionaris, però també per grups mafiosos, utilitzen Luxemburg com a paradís fiscal, segons la primera part d'una investigació que va publicar ahir un grup de mitjans internacionals, entre ells el francès Le Monde.

Entre els noms que avança el diari francès, que publicarà la investigació OpenLux per capítols durant la setmana, apareixen esportistes com Tiger Woods, artistes com la cantant Shakira, Angelina Jolie i Brad Pitt, la família Hermès, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita i tres quartes parts de les empreses del CAC-40, l'índex de referència de la Borsa de París. «Centenars de multinacionals (LVMH, Kering, KFC, Amazon) han obert filials financeres. Famílies riques fan fructificar allà el seu patrimoni immobiliari», assenyalava el vespertí francès en la seva edició digital.

A més, OpenLux revela l'existència de fons de procedència qüestionable, que podrien estar vinculats a activitats criminals, com la màfia russa i la calabresa. El partit de l'extrema dreta italiana, la Lliga, també disposaria allà d'un compte rastrejat per les autoritats del seu país, així com persones properes al règim veneçolà que haurien amagat allà fons procedents de contractes públics corruptes.

«Aquestes investigacions confirmen que el Gran Ducat és, en contra del que afirmen les autoritats luxemburgueses, un autèntic centre offshore, a mig camí entre la City de Londres i les Illes Verges Britàniques. Prop del 90% d'aquestes societats estan controlades per no luxemburguesos», assenyalava l'article.

Fins a157 nacionalitats estan representades en els milions de documents analitzats per Le Monde i altres 16 mitjans internacionals, entre ells La Nación, Le Soir, Tempo o Süddeutsche Zeitung. Segons El Mundo, França se situa al capdavant de la llista amb més de 17.000 societats a Luxemburg, propietàries per exemple d'un castell francès en mans del príncep saudita, la vila de Jolie i Pitt al sud-est francès o una infinitat de cases a la Costa Blava i apartaments parisencs, igual que grans emblemes de l'economia francesa com Décathlon, JCDecaux o Yves Rocher. De les 50 famílies més riques de França, 37 «estructuren les seves companyies, patrimoni i inversions a través de desenes de holdings luxemburguesos», entre ells els de Hermès o Bernard Arnault, president de LVMH. «El cas de França no és únic: a través de societats luxemburgueses, fons d'inversió anònims compren seccions senceres de ciutats com Berlín i Londres, fent que es disparin els preus immobiliaris sense ser identificables ni pagar impostos», apunta la investigació.

En el Gran Ducat estan registrats des de luxoses propietats fins a iots, helicòpters, avions privats, grans avions comercials, catàlegs musicals, drets d'imatge i obres d'art. En total, fins a 65.000 beneficiaris han estat identificats, entre ells 279 dels milionaris inclosos en la classificació de la revista Forbes.

Directiva europea

El col·lectiu de mitjans assegura que aquesta investigació ha estat possible gràcies a la directiva de la Unió Europea de l'any 2018 que va exigir la creació de registres públics de propietats reals i societats a tots els Estats membres. Una mesura que es va aprovar després de la revelació d'escàndols com els Papers de Panamà. Luxemburg va aplicar la directiva a la tardor de 2019, una forma d'enarborar la transparència, encara que la investigació deixa en evidència nombrosos errors que qüestionen la capacitat dels Estats de «vigilar de manera eficaç seus ecosistemes financers i de garantir la fiabilitat d'aquests registres».