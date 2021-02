Sis morts i més de 30 infectats en un brot en un portal de Santutxu, a Bilbao

La consellera de Salut del Govern Basc, Gotzone Sagardui, ha confirmat aquest dilluns que ha mort una sisena persona amb relació al brot detectat en un portal del barri de Santutxu de Bilbao, on s'han contagiat de covid-19 al voltant de 30 persones.

En una entrevista a Ràdio Vitòria, Sagardui ha indicat que "no sembla" que aquest brot es degui a la soca britànica i que, en conèixer els primers contagis, Osakidetza va decidir fer un cribrat a tota la comunitat de veïns i ha mantingut la vigilància sobre aquest tema.

Ha considerat, per tant, que la xarxa de rastreig va mostrar en aquest cas que funciona, encara que "no sempre es pot arribar a temps" i hi ha sis persones que han perdut la vida.

Veïns del portal se senten abandonats per institucions

Veïns del portal han denunciat "l'abandó" per part de les institucions i que hagi hagut de ser la comunitat de veïns la que contractés una empresa privada de desinfecció.

En declaracions als mitjans de comunicació que aquest matí esperaven a la porta del portal número 4 de la plaça Haro de Bilbao, diversos veïns han retret que "no hagin passat ni l'Ajuntament ni el Govern Basc" per desinfectar les zones comunes i interessar-se pel brot que, al seu entendre, podria estar relacionat amb l'ús de l'ascensor.

"Sentim molta por perquè el Govern Basc ens ha abandonat i no ha vingut a netejar ni ens ha ajudat en res" i per això, davant la quantitat de casos que s'anaven registrant la comunitat de veïns va decidir contractar a una empresa privada de desinfeccions "i dos operaris es van passar netejant tota la nit", ha explicat afectat un veí de l'immoble.

Un altre veí del mateix portal que treballa com a sanitari en un hospital ha manifestat que "tots" a l'immoble confessen estar "acollonats", si bé ell ja va passar la malaltia i creu que encara té anticossos.

"Creiem que el focus va poder ser a l'ascensor" i, per això, en veure que el Govern Basc no enviava personal a desinfectar, la comunitat va decidir contractar "i pagar" una empresa que, a més, ha explicat als veïns la necessitat de deixar permanentment obertes les finestres de l'escala i la porta del portal, "i ja veieu que així s'està fent", ha comentat als periodistes.

Ha reconegut que potser a vegades no es va respectar la recomanació d'usar l'ascensor només amb persones convivents i van poder coincidir en pujar o baixar veïns dels 48 habitatges, de les 16 plantes d'aquest portal.

Aquest sanitari ha explicat que dels sis morts ha causat especial commoció la mort d'un home de 50 anys, "un super esportista", ha afegit sorprès Ángel, un altre veí que no s'explica per què li va poder costar la vida. El mateix Àngel acaba de superar la covid i, en la seva primera sortida al carrer, encara "esgotat" i amb sensació que li hagués passat "un camió per damunt", segueix preocupat per l'estat de la seva dona, hospitalitzada encara amb pneumònia pel coronavirus, i ha confiat que aviat li donin l'alta.

Li sorprèn també a Ángel la quantitat de contagis del portal "que no és normal" i també que hagi emmalaltit ell mateix, que no ha sortit "enlloc" i sempre ha estat "molt preocupat amb la neteja de mans i portava la màscareta", però almenys "ho podem explicar", mentre altres veïns han perdut la vida, ha indicat amb tristesa.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus