Aturen l'enverinament de les aigües d'un aqüeducte perpetrat per un pirata informàtic

Les autoritats del comtat de Pinellas, que està situat a la costa oest de Florida, van aconseguir aturar l'enverinament de l'aigua d'un aqüeducte local alterada amb un augment dràstic de sosa càustica perpetrat per un pirata informàtic, segons va informar l'oficina de l'agutzil.

L'intrús es va introduir divendres passat durant uns cinc minuts en el sistema que fa servir l'aqüeducte de la localitat d'Oldsmar i va augmentar perillosament els nivells d'hidròxid de sodi, conegut popularment com a sosa càustica, segons va explicar en roda de premsa l'agutzil Bob Gualtieri.

Aquest oficial va destacar que els membres del personal que supervisa els químics que són agregats per al tractament de l'aigua, en aquest cas la sosa càustica per controlar l'acidesa de la mateixa, es van adonar de l'alteració i van revertir immediatament el dany.

Gualtieri, acompanyat de l'alcalde de Oldsmar, Eric Seidel, va explicar que les autoritats, incloent les federals, han iniciat una investigació i que fins al moment no hi ha sospitós o sospitosos de perpetrar l'acció. Va afegir que desconeix si va ser un atemptat realitzat des dels Estats Units o fora del país. Gualtieri va afegir que desactivaran l'accés remot al sistema de tractament d'aigües de l'aqüeducte mentre avancen les investigacions.

Activitat repetida

Divendres al matí, un operador va notar que algú havia ingressat de forma remota al sistema informàtic que estava monitoritzant. Inicialment, l'operador no es va preocupar pel fet que és comú el programari d'accés remot per part dels supervisors per solucionar problemes des de diferents ubicacions. No obstant això, va començar a sospitar quan es va repetir.

Gualteria va aclarir que el pirata informàtic va passar fins a cinc minuts en el sistema i va ajustar la quantitat d'hidròxid de sodi en l'aigua de 100 parts per milió a 11.100. En aquest sentit, l'expert va detallar que es tracta d'un augment perillós d'hidròxid de sodi, també conegut com a lleixiu.

Tot i això, va assegurar que «en cap moment» els ciutadans de la zona van estar en perill ni hi va haver un efecte advers significatiu en l'aigua que s'estava tractant en aquell moment. Gualteria va afegir que fins i tot si l'operador no hagués notat la intrusió, l'agutzil i les autoritats haguessin pogut aturar el dany abans que l'aigua hagués arribat a les residències o als negocis del comtat de Pinellas, a Florida.