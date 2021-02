El bisbe de Cartagena va simular ser capellà per vacunar-se contra la COVID

José Manuel Lorca Planes, bisbe de Cartagena, es va posar la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus sense que li toqués, tal com va confirmar la pròpia Diòcesi en un comunicat, i ho va fer a la residència de Múrcia Hogar de Betania, el patronat de la qual presideix. No obstant això, en el llistat que va enviar aquest centre a la Conselleria de Salut per registrar els certificats de vacunació, apareix el nom de Lorca Planes no com a bisbe, sinó com a capellà, asseguren fonts properes al cas.

A més, el bisbe no es va vacunar sol: al costat d'ell ho van fer el seu secretari personal, Maximiliano Caballero; el bisbe auxiliar, Sebastián Chico; el que va ser arquebisbe de Burgos, Francisco Gil Hellín, i el canonge de la Catedral Tomás Cascales.

La Diòcesi va explicar que «dies previs a la seva vacunació, el bisbe va omplir el consentiment necessari perquè la Conselleria de Salut autoritzés la seva vacunació». El document que va signar és l'imprès que han d'omplir els treballadors sanitaris per poder vacunar-se: va ser signat pel prelat el 2 de gener, i en aquell moment ell no estava donat d'alta com a capellà a la residència.

Va ser dies després quan va aparèixer en el registre el nom de Lorca Planes com a treballador del centre, tot i que fonts de tota solvència asseguren que la data es va manipular perquè constés que el bisbe és capellà del Hogar de Betania des de juliol de 2019.

Va rebre el vial en qualitat de capellà, de la mateixa manera que els altres religiosos, que també constaven com a treballadors del centre. La vacunació dels es va produir el 19 de gener, el dia que va esclatar l'escàndol de la vacunació de l'exconseller Villegas.

Els capellans dels hospitals i les residències, encara que no són sanitaris, estan a primera línia per donar consol espiritual als malalts. Per aquest motiu sí els correspon vacunar-se. El fet que el bisbe aparegui a la llista com un d'ells «no ens fa gràcia», van explicar capellans murcians, que prefereixen pensar en la «bona fe» del prelat, tot i que «ens fa mal l'escàndol».

D'altra banda, la Conselleria de Salut va anunciar que obrirà una investigació per intentar aclarir com és que el prelat es va posar la vacuna, ja que no estaria inclòs en els grups prioritaris en aquesta fase de la campanya. Així ho va afirmar el portaveu del Comitè de Seguiment de la COVID a l'autonomia, Jaime Pérez, que va explicar que el departament no es fa responsable de la decisió que hauria pres la residència per permetre la vacunació.