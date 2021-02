Borrell obre la porta a noves sancions a Rússia i demana unitat

L'alt representant de la UE, Josep Borrell, va obrir ahir la porta a imposar més sancions a Rússia i va fer una crida als estats de la Unió Europea per actuar amb unitat davant de les crítiques de populars, liberals i ultraconservadors de l'Eurocambra per la visita a Moscou. «Els estats membres hauran de decidir els propers passos, però sí, es podrien incloure sancions», va explicar Borrell sense concretar si ell mateix les proposarà. El cap de la diplomàcia va admetre que la visita a Moscou es podria haver «afrontat de manera diferent», però va defensar la necessitat de reunir-se amb el Kremlin pel cas d'Alexei Navalni. «Hi ha moments en què cal anar a plantar cara», va reivindicar Borrell. Un total de 81 eurodiputats conservadors, ultranacionalistes i liberals va demanar a la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula Von der Leyen, que exigeixi la dimissió de Borrell pel seu polèmic viatge a Rússia.

A més, l'alt representant va recordar que la «majoria» de les capitals europees va donar suport al viatge i que els seus ministres d'exteriors també han anat a Moscou en els últims anys. «Els meus companys hi poden anar i jo no?», va preguntar Borrell als eurodiputats que qüestionaven la seva visita. Amb tot, va reconèixer que la «interpretació mediàtica» i de l'Eurocambra és que el resultat de la trobada amb les autoritats russes ha estat negatiu.

Borrell va assegurar que «no té sentit» comparar la condemna dels independentistes catalans amb la de l'opositor Alexéi Navalni, com va fer el ministre d'Exteriors rus, Serguéi Lavrov, divendres passat en una roda de premsa conjunta, sense que l'espanyol el repliqués en aquell moment.

«Vostès creuen que a mi no m'hagués agradat entrar en cos a cos amb el senyor Lavrov i rebatre obertament algunes de les seves observacions? Vostès creuen que té algun sentit aquesta comparació? Per a qualsevol persona és evident que no la té», va explicar Borrell.

No obstant això, «no em vaig voler enredar en aquesta discussió», va dir, «i vaig preferir tornar a repetir el missatge que havia anat a portar: la UE condemna, protesta i reclama» que s'alliberi Navalni i s'investigui el seu intent d'assassinat.

L'alt representant va criticar que Lavrov comparés la situació de Navalni, «que va patir un intent d'assassinat i que és sotmès a judicis que el poden seguir condemnant sense raó ni fonament», amb la «d'algun eurodiputat que s'asseu en aquesta cambra i d'alguns col·legues seus que estan fent lliurement campanya electoral a Catalunya». Borrell es referia a l'expresident català Carles Puigdemont -que va assumir el seu escó com a eurodiputat al gener de l'any passat- i al seu exvicepresident Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes condemnats per l'1-O, als quals se'ls ha concedit el tercer grau i poden fer campanya de cara a les eleccions del 14F.

Precisament Puigdemont va utilitzar el seu torn de paraula per dir-li a l'alt representant que «hauria d'haver-li dit al ministre Lavrov que estava equivocat», perquè «Espanya no té tres presos polítics, sinó nou, i que no es pot comparar amb Navalni, perquè se l'ha sentenciat a tres anys i mig de presó i els líders catalans han estat sentenciats a entre nou i tretze anys de presó».

Per part seva, el Govern de Rússia va afirmar que la Unió Europea buscava una «fustigació pública» de les autoritats del país durant la visita de la setmana passada de Borrell, abans de destacar que «no li va sortir bé». «La tasca de Borrell va consistir en muntar una fustigació pública, que estava minuciosament preparada, convertint Navalni en el tema clau», va assegurar la portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zajarova.