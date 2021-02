Comença el segon judici polític a Trump entre grans mesures de seguretat

El segon judici polític contra Donald Trump es va iniciar ahir a Washington sota unes extraordinàries mesures de seguretat, poc més d'un mes després que centenars de seguidors de l'aleshores president assaltessin el Capitoli per intentar impedir que el Congrés rubriqués la seva derrota electoral al novembre. Mai abans un president havia estat jutjat políticament en dues ocasions ni s'havia enfrontat a aquest procés després d'abandonar la Casa Blanca. Aquest últim punt va ocupar la primera jornada del procés al Senat, on es va debatre si és o no constitucional jutjar un expresident. Malgrat l'interès que el procés suscita a la capital, tot apunta que Trump tornarà a ser exonerat amb el suport majoritari dels senadors del seu partit.

Lluny queden les condemnes del lideratge republicà al comportament del seu líder, a qui molts d'ells van responsabilitzar d'incitar el brutal atac contra la seu de la sobirania popular nord-americana, que va causar cinc morts. Els advocats de Trump argumenten que el procés és inconstitucional perquè el Senat no té jurisdicció per jutjar un president després de deixar el càrrec, un argument amb el qual pretenen que es desestimi el cas aviat.