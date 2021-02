Un estudi demostra la baixa transmissió del virus entre els infants

La transmissió de covid entre nens petits «és baixa», segons indica un estudi publicat per la revista britànica The Lancet, que assegura que «no hi ha evidència» que les escoles bressol siguin un «focus de contagi viral» entre els preescolars, més propensos a contraure-la «a casa» que als centres.

La recerca, portada a terme per metges francesos, pretén ajudar a entendre «com i en quina mesura» contribueixen els infants que assisteixen a les escoles bressol a transmetre el virus, indica el document, i per a això es van agafar tres grups d'estudi.En primer lloc, 327 nens d'entre 5 mesos i 4 anys; a més de 190 treballadors d'escoles bressol, i un grup comparatiu de 164 treballadors d'hospitals sense contacte amb nens. No obstant això, tal com explica una de les investigadores, Camille Aupiais, també van comptar amb «informació addicional» dels pares dels infants.

Aquesta recerca, la primera «multicentres» en seroprevalença i enfocada en nens en escoles bressol, es va realitzar a tres ciutats de França: París (la regió més afectada), i dues amb menor incidència: Rouen (Normandia) i Annecy, als Alps. Aupiais explica que la decisió d'aquest nou enfocament es va prendre per la falta de dades en aquest camp; pel fet que els nens «no solen infectar-se per covid, o, si ho fan, és de forma asimptomàtica o amb símptomes lleus», i perquè la majoria d'escoles bressol i escoles estaven tancades a França a l'inici de la pandèmia el 2020.