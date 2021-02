El fiscal titlla l'acarament que demana Bárcenas de «prematur»

El fiscal Anticorrupció Antonio Romeral va considerar ahir «prematur preveure un acarament» entre l'extresorer del PP Luis Bárcenas i l'expresident del Govern Mariano Rajoy -testimoni en el judici de la caixa B del PP que se celebra a l'Audiència Nacional-, perquè encara s'ignora si hi ha contradiccions «que afectin interessos de la causa». La resta d'acusacions es van manifestar en la mateixa línia en relació amb aquesta proposta de la defensa del principal acusat, que es va veure obligada a aclarir que quedava supeditava al fet que hi hagués contradiccions entre tots dos pels comptes manuscrits de l'extresorer i que no es dirigia a castigar el PP ni a «generar un circ» mediàtic.

El tribunal va anunciar que resoldrà les qüestions prèvies per escrit i es va limitar a suspendre el judici fins dimarts per donar temps a l'exgerent del PP acusat, Cristóbal Páez, a recuperar-se del coronavirus. El president de la Sala, José Antonio Mora, va deixar oberta la porta al fet que les declaracions dels acusats s'endarrerissin més si la salut de Páez ho requereix.

«Ja ni Luis és fort»

Pel que fa als periodistes amb els quals Bárcenas intenta suplir el dèficit probatori que diu patir per l'operació Kitchen, el fiscal va recordar que la seva investigació periodística no els converteix en testimonis directes d'uns fets. I Gonzalo Boye, en nom de l'Observatori Desc, va dir que «són testimonis de referència que han de preservar les seves fonts», de manera que només tindria sentit la compareixença de qui posseeixi la gravació relativa a l'extresorer ja mort Álvaro Lapuerta esmentada per Bárcenas.

Perquè aquest «no declari atribolat o condicionat», el lletrat va anunciar que renuncia a la testifical de la seva dona, Rosalía Iglesias. «Que per alterar el seu ànim ja hi ha l'operació Kitchen», va afegir amb ironia. No obstant això, les acusacions li van fer veure que seguia apareixent entre els testimonis en l'escrit de qualificació que els havia lliurat amb l'argument que «en sis anys ha passat tanta aigua sota el pont, que ni Luis és ja fort», en referència als missatges que Rajoy va enviar a l'extresorer quan va ser empresonat.

Acció popular

Romeral i l'advocada de l'Estat Rosa Maria Seoane van insistir en la necessitat de la delimitar l'objecte del procediment, perquè en «un judici cal tenir de forma clara els pressupostos fàctics i jurídics», un argument dirigit contra l'acció popular que exerceixen Izquierda Unida , socialistes valencians i de Madrid, l'associació Adade i l'Observatori Desc. Seoane va compartir amb les defenses, sobretot la del PP, la necessitat d'expulsar-les del procediment.