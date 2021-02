Els jutges acaben amb el tancament de bars i restaurants decretat al País Basc

El Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV) va acceptar ahir cautelarment la petició de les associacions d'hostaleria de permetre reobrir bars i restaurants dels municipis que es trobin en «zona vermella» per l'elevada taxa de contagis per covid-19 (500 contagis per 100.000 habitants). El Govern basc va decretar fa dies el seu tancament per combatre la tercera ona de l'epidèmia, que està en fase de contenció (621 casos notificats el dilluns) però amb un important problema de pressió hospitalària a les UCIs, on sis de cada deu pacients estan infectats de coronavirus.

En una resolució de la sala contenciosa administrativa del TSJPV, els jutges donen un dur revés al Govern basc i es posen del costat dels hostalers. Això sí, la reobertura -prevista per a demà mateix- podrà fer marxa enrere si la situació sanitària empitjora encara més. Amb el beneplàcit judicial, els locals podran omplir al 100% les terrasses, un percentatge que es redueix a la meitat en les taules de l'interior. Els clients tenen vetades les barres i hauran de portar màscara tot el temps, a excepció del moment precís de beure o menjar aliments, una norma que a penes es compleix en les comunitats en les quals està vigent, com Madrid.

Els jutges consideren que ara mateix els bars i els restaurants -una autèntica religió en tot Euskadi- no impliquen un perill per a la salut pública, a pesar que tots els experts en epidèmies alerten sobre el risc que suposa la vida social especialment en llocs on la gent es lleva la màscara. La fallada judicial dona la raó als propietaris de locals i assegura que el mal econòmic que suposa el seu tancament té «molt difícil reparació». Els jutges també insisteixen que el 80% dels contagis es poden produir en trobades i reunions familiars.

Les associacions d'hostalers han aplaudit la decisió de la justícia, una «bona notícia» que fa «justícia» al sector. Representants de les associacions d'hostaleria de Biscaia, Guipúscoa i Àlaba van subratllar el «sentit comú» de la decisió.