El líder de CCOO a la Comunitat Valenciana dimiteix després de colar-se en la vacunació

El ja exsecretari general de CCOO a la Comunitat Valenciana, Arturo León, ha defensat aquest dimecres la legalitat i l'ètica de la seva vacunació, però també ha insistit que vol preservar "el bon nom" del sindicat, raó per la qual ha renunciat al seu càrrec davant la polèmica deslligada perquè se li administrava la primera dosi contra el coronavirus.

León, que no renunciarà a rebre la segona dosi de la vacuna com a tècnic en riscos laborals de l'Hospital d'Alacant, ha dit que la seva dimissió és una decisió "injusta" en el personal. Al mateix temps, ha explicat el fet que la seva incorporació a l'Hospital General d'Alacant tingui data posterior a la seva vacunació, assenyalant que "jo vaig plantejar la consulta per a reincorporar-me, i quan em van dir que sí, ho vaig plantejar per escrit, i després va venir la resolució".

El sindicalista ha explicat que des de fa anys ha cregut que seria bo que el personal sanitari en funcions de representació sindical pogués compaginar la dispensa sindical amb un o dos dies de treball al costat d'altres professionals de la salut, per a no perdre la pràctica sanitària i també per a mantenir el contacte amb els companys.

"Per aquesta raó vaig gestionar la incorporació parcial. El desfasament que hi ha de dates es deu al mateix temps que va transcórrer entre que jo vaig plantejar la possibilitat d'incorporar-me i la contestació que se'm dona i, finalment, la formalització de la resolució de la Conselleria", ha explicat, per a rebatre la tesi que la reincorporació al seu lloc fos una decisió sobrevinguda davant l'escàndol deslligat per la vacunació, com han publicat alguns mitjans.

"Volia aportar un granet de sorra en un moment en què la pandèmia està desbordada, especialment a la província d'Alacant, la més afectada en el conjunt de l'Estat, per l'especial proximitat que tinc amb els meus companys d'Alacant. Aquest ha estat el meu error, pensar que la decisió de col·laborar no se'm giraria en contra", ha explicat, per a després insistir que ha complert tots els protocols, com han reconegut, segons ha recordat, la portaveu del Consell, Mónica Oltra, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

No obstant això, "els que tenim una representació pública hem de donar exemple. Defenso la legalitat de la meva vacunació i també la defenso des del punt de vista ètic, però he dimitit per a preservar el bon nom del sindicat", ha dit León als mitjans convocats per a explicar la seva renúncia, anunciada ja diumenge passat en una nota de premsa.

La roda de premsa de León s'ha produït en una interrupció del Consell Federal de l'organització en l'ordre del dia de la qual estava, en primer lloc, aprovar l'informe de gestió del secretari general sortint (inclosa la seva dimissió), que ha obtingut un suport gairebé unànime (121 vots a favor i un en contra).

A més dels pressupostos i d'altres punts, l'ordre del dia inclou també aprovar la celebració demà d'un Consell Extraordinari per a nomenar al líder provisional del sindicat fins al Congrés de juny. L'elecció d'aquesta persona, que dirigirà provisionalment el sindicat, serà probablement per consens, segons fonts sindicals. En tot cas, el procés requereix unes normes que s'han aprovat en el Consell d'aquest matí, entre elles que les persones que vulguin concórrer a l'elecció hauran de comptar amb uns determinats avals i un temps de militància en el sindicat.