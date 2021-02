Simón admet la possibilitat d'una quarta onada

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va reconèixer ahir la possibilitat que es produeixi una quarta onada de la pandèmia, però el seu impacte dependrà de diversos factors, entre els quals, la campanya de vacunació, que sembla que s'està reactivant aquesta mateixa setmana.

«Per descomptat que és possible una quarta onada», va assegurar el portaveu sanitari en la roda de premsa per donar detalls sobre l'evolució de la pandèmia, en què va afegir: «Cal valorar quines característiques podria arribar a tenir, dependrà molt de la manera com baixem d'aquesta última i de com evolucioni la vacunació». I en aquest sentit, va precisar: «Si hi ha una quarta onada, precisament perquè cada vegada hi haurà molta més població vacunada, la probabilitat que sigui molt ràpida en l'ascens és cada vegada menor».

«Menor virulència»

«Probablement, sigui de menor virulència i molt més lenta», però si la variant britànica «ocupa l'espai dins del nostre territori», aquesta quarta onada podria «accelerar-se una mica».

Va confirmar que hi ha detectats 479 casos de la variant britànica B117 del coronavirus, tot i que n'hi ha més que no s'han notificat, i a més s'han registrat dos casos de la sud-africana i un de la brasilera, que no han generat contagis secundaris.

Desescalada

Per això, va dir que cal ser previnguts i avaluar com evolucionen les diferents variants. Tot depèn, va insistir, «de com ens comportem i com es desescalin les mesures».