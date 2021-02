La sonda «Hope» dels Emirats Àrabs arriba a l'òrbita de Mart

La sonda Hope dels Emirats Àrabs Units va entrar ahir a l'òrbita de Mart. És la primera missió del món àrab a l'espai i obre així mateix una successió de missions internacionals que arribaran en els propers dies al planeta vermell. Així, després de Hope, avui arribarà la missió xinesa Tianwen 1 i el proper 18 de febrer, la missió Perseverance de la NASA.

La sonda Hope es va enlairar el 20 de juliol des del Japó i ha fet 493 milions de quilòmetres en set mesos. Romandrà a l'òrbita al voltant de Mart durant un any marcià complet, 687 dies, per reunir dades suficients. La sonda, que orbitará Mart cada 55 hores, estudiarà els cicles climàtics diaris i estacionals, els esdeveniments climàtics a l'atmosfera inferior, com les tempestes de pols, i com varia el clima a les diferents regions de Mart. Intentarà respondre les preguntes científiques sobre per què l'atmosfera marciana està perdent hidrogen i oxigen a l'espai i la raó darrere dels dràstics canvis climàtics marcians.

La sonda dels Emirats és una nau espacial totalment autònoma amb tres instruments per mesurar l'atmosfera de Mart. Amb un pes de 1.350 quilos i aproximadament la mida d'un SUV petit, la nau ha estat dissenyada i desenvolupada per enginyers del Mohamed Bin Rashid Space Centre en col·laboració amb socis acadèmics de les universitats nord-americanes de Colorado, Arizona i Berkeley.

Només 24 hores després de Hope està prevista l'arribada a l'òrbita marciana de la missió xinesa Tianwen 1, que va ser llançada el 23 de juliol des de la base de Hainan, jumtament amb un orbitador i un aterrador.