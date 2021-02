Alemanya decideix allargar el confinament fins al març amb un terç dels casos que a Catalunya

Les autoritats d'Alemanya han confirmat aquest dijous més de 10.000 casos de coronavirus durant les últimes 24 hores, amb el que el país europeu supera la barrera dels 2,3 milions de contagis des de l'inici de la pandèmia, que ha deixat a més més de 63.000 morts.

L'Institut Robert Koch (RKI), l'ens governamental encarregat del control de malalties infeccioses, ha indicat a través de la seva pàgina web que durant l'últim dia s'han detectat 10.237 casos i 666 morts, el que situa els totals en 2.310.233 i 63.635, respectivament.

Així mateix, ha manifestat que la incidència acumulada durant els últims set dies és de 64,2 per cada 100.000 habitants, en constant descens des de fa diverses setmanes després d'un pic màxim a mitjans de desembre.

El Govern alemany ha destacat que el seu objectiu és aconseguir que la incidència acumulada durant els set dies anteriors caigui per sota de l'50, xifra que considera com la necessària per permetre destensar el sistema sanitari i reprendre les tasques de rastreig i quarantenes localitzades.

D'altra banda, l'organisme ha apuntat que en aquest moment hi ha prop de 159.300 casos actius al país i ha xifrat en al voltant de 2.087.600 dels pacients recuperats de la COVID-19, inclosos uns 14.500 durant l'últim dia.

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va aconseguir el dimecres un acord amb els titulars dels 16 estats federals per prolongar fins al pròxim 7 de març les mesures de confinament pel coronavirus.