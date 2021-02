Espanya suma 17.853 nous positius de covid-19 i registra 513 morts més

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dijous de 17.853 infectats nous de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 3.041.454 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 513 persones des de dimecres i ja són 64.217 els morts per la pandèmia a Espanya. Andalusia encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 18.675 casos, seguida de Madrid amb 17.821 i Catalunya amb 11.350. Més avall hi ha el País Valencià (10.574) i Castella i Lleó (5.874). Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 556.448 casos. Just després se situa Catalunya amb 541.127 casos confirmats.