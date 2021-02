L'OMS desaconsella una reobertura «precipitada» perquè la incidència encara és «elevada»

L'Organització Mundial de la Salut ha alertat que una reobertura "massa ràpida" a Catalunya podria provocar una propagació més forta de la covid-19. La responsable d'emergències de l'OMS, Catherine Smallwood, ha constatat aquest dijous la "relativa disminució" dels contagis a Catalunya i la resta de l'Estat, però ha alertat que la transmissió del virus continua sent "molt alta". Smallwood ha apostat per aixecar restriccions gradualment quan hi hagi "dades epidemiològiques clares". "Reduir la transmissió facilitarà la vacunació", ha afegit. De fet, per al conjunt d'Europa l'OMS ha desaconsellat una reobertura "precipitada" perquè la incidència de contagis encara és "massa elevada".

"La reobertura ha de ser gradual", ha defensat el responsable de l'OMS Hans Kluge.

Pel que fa a les noves variants de la covid-1, Kluge ha assegurat que la seva transmissió "no està estesa" per ara a Europa, però que són motiu de preocupació i que cal controlar-les.

Desaconsella una reobertura ràpida

Si bé el nombre d'infeccions al vell continent fa quatre setmanes seguides que disminueix, l'OMS creu que encara no es poden aixecar ràpidament les restriccions. "Ara mateix la immensa majoria dels països europeus continuen sent vulnerables", ha assegurat Kluge.

Així, ha defensat que no es pot abaixar la guàrdia ara que s'acaba de posar en marxa la campanya de vacunació. A més d'instar els països europeus a "accelerar" aquesta vacunació i mantenir mesures per la covid-19, l'OMS ha fet una crida per "reforçar el sistema sanitari" per augmentar els tests, el rastreig i l'aïllament dels contagiats.

Estratègia a llarg termini

El responsable europeu de l'OMS ha admès que falta una "estratègia a llarg termini" per sortir de la pandèmia. "Cal repensar el constant tancament i reobertura", ha assegurat Kluge. L'OMS confia que la vacuna sigui la via de sortida. "Esperem que ens permeti superar les pujades i baixades constants de la corba de contagis", ha afirmat Smallwood.