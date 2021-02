El Ministeri de Sanitat certifica que Salvador Illa no s'ha vacunat contra el coronavirus

El Ministeri de Sanitat ha certificat que el presidenciable del PSC a les eleccions del 14-F, l'exministre Salvador Illa, no s'ha vacunat contra el coronavirus. En resposta a una petició de Transparència que ha fet 'eldiario.es', el secretari general de salut digital, informació i innovació del Sistema Nacional de Salut, Alfredo González, ha assegurat que Illa "no ha rebut cap dosi de la vacuna per fer front a la covid". La resposta arriba després que diversos partits hagin acusat el candidat socialista d'haver-se vacunat per la negativa d'Illa a fer-se proves PCR abans dels debats electorals televisius. El cap de llista del PSC es va negar a fer-se el test a TV3 i avui tampoc se l'ha fet per a un debat a 'La Sexta'.

Precisament, en la roda de premsa habitual dels dijous per informar de l'última hora de la pandèmia, la secretària d'Estat de Salut, Silvia Calzón, ha negat que hi hagi cap reserva de vaccins per vacunar els membres del govern.

"No s'ha establert de moment a l'estratègia la vacunació dels membres del govern. No existeix cap reserva de vacunes de l'Administració General de l'Estat per vacunar membres del govern i ens vacunarem quan ens toqui i se'ns citi", ha afirmat.