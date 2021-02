La Unió Europea busca consensuar posicions sobre un «passaport» sanitari

Alguns països de la UE han expressat la idea d'un certificat o «passaport» de vacunació contra la Covid-19 per permetre viatges i participació en esdeveniments públics, una iniciativa que encara és objecte de discussions per definir una posició comuna. Grècia, un país que en gran part depèn del turisme, va dir-ho al gener, en una proposta a la Comissió Europea sobre l'establiment d'un certificat de vacunació d'abast europeu per facilitar el moviment de ciutadans entre els països del bloc.

El país encara no ha implementat aquest document, ja que les autoritats estan esperant decisions negociades dins de la UE sobre la idea. Un dels temes centrals de la discussió és la definició de normes comunes per al reconeixement mutu d'aquests certificats o «passaports».

A Espanya encara no hi ha aquest document, tot i que les autoritats són favorables a la iniciativa, ja que consideren que pot ser «un element molt important per garantir la tornada a la mobilitat amb seguretat», segons va dir la ministra de Relacions Exteriors, Arancha González Laya.

«La certificació de vacunació és una cosa a la qual ens dirigim, crec que inevitablement», va afegir la funcionària. Suècia i Dinamarca ja van anunciar la implementació de certificats electrònics, utilitzables per a viatges a l'exterior, però que podrien utilitzar-se també per accedir a esdeveniments esportius o culturals, o fins i tot a restaurants (en el cas de Dinamarca).

En paper o format digital

Finlàndia, al seu torn, prepara el llançament de certificats electrònics «al més aviat possible». Islàndia, que no forma part de la UE però pertany a l'espai Schengen, va començar a emetre aquests documents digitals a finals de gener.

Estònia, per la seva banda, treballa amb l'OMS en el desenvolupament de certificats de vacunació digitals. L'empresa estoniana Guardtime ha iniciat un projecte pilot de certificat per a viatgers anomenat VaccineGuard. En aquest país, els passatgers estan exempts de quarantena a la seva arribada si poden mostrar un certificat imprès de vacunació, examen de PCR o prova serològica.

El Govern de Polònia, mentrestant, no distribueix un «passaport», però ha tret una aplicació per a telèfons intel·ligents que permet al seu titular evitar una quarantena a l'ingressar al país.

A la República Txeca i Eslovàquia les persones vacunades reben un certificat imprès.