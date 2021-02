Intel·lectuals i exdirigents del PSOE demanen la destitució de Pablo Iglesias

L'associació L'Espanya que reuneix, presidida per l'exdirigent socialista Nicolás Redondo, ha unit prop de dues-centes personalitats de món polític, intel·lectual, acadèmic, diplomàtic i econòmic per llançar ahir el manifest titulat «Cessar en la infàmia», en el qual demanen al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, la destitució del vicepresident segon, Pablo Iglesias, per qüestionar la normalitat democràtica a Espanya.

Entre les persones que han signat el manifest destaquen antics dirigents del PSOE com l'expresident de la Comunitat de Madrid Joaquín Leguina o l'exministre d'Interior al Govern de Felipe González José Luis Corcuera o l'exalcalde de La Corunya Francisco Vázquez.

També subscriuen el manifest antics i actuals polítics del PP com l'exportaveu de la formació al Congrés i actual diputada, Cayetana Álvarez de Toledo, o l'exministre d'Afers Estrangers amb Mariano Rajoy José Manuel García Margallo.

En el cas de Ciutadans, signen actuals dirigents com el vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, o alguns dels fundadors del partit com Xavier Pericay o Francesc de Carreras. A més, el subscriuen el filòsof Fernando Savater, i l'exprimer ministre francès Manuel Valls.

Així mateix, signen el manifest entre d'altres l'historiador José Álvarez Junco, els escriptors Andrés Trapiello i Félix de Azua, la filòsofa Adela Cortina, Álvaro Delgado Gal, Rafael Spottorno, l'exministre socialista i escriptor César Antonio de Molina, l'arquitecte Mariano Gomà, el periodista Hernando Calleja, que va participar en l'homenatge a les víctimes de la COVID-19, Arcadi Espada o Jose Maria Múgica, fill de Fernando Múgica, assassinat per ETA.

El manifest carrega contra Pablo Iglesias per les seves recents paraules posant en qüestió la normalitat democràtica a Espanya i li recorden les seves declaracions comparant l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont amb els exiliats republicans.

Així, censuren que Espanya «no havia tingut mai fins ara un governant que no cregués en la dignitat democràtica del seu país, i així ho expliqués al món per a vergonya de la ciutadania i desprestigi del nom d'Espanya»: «Un governant que es posés a la banda del crim».

Per això, carreguen contra l'actual vicepresident segon per «soscavar la imatge d'Espanya en un moment en què les seves credencials democràtiques es veuen oportunistament posades en dubte per un ministre estranger». «A la injúria se suma així la deslleialtat amb els seus propis companys de govern, amb totes les institucions de l'Estat i amb una immensa majoria d'espanyols», afegeixen.

«Grolleria intel·lectual»

Amb tot, li retreuen el «dolorós ultratge» de comparar la situació de Carles Puigdemont «i la seva folgada estada balneària a Brussel·les», amb la de milers de compatriotes «que van marxar a l'exili, gairebé sempre miserable, sovint atroç, després de la victòria franquista». De fet, carreguen contra la «torrencial grolleria intel·lectual i moral que ha malbaratat el senyor Iglesias en la seva carrera política» i afirmen que «les bufetades a les víctimes del terror i els afalacs als criminals formen part sense ombres i ocultacions del seu escàs bagatge».

En el manifest, els signants també carreguen contra el president del Govern per convidar Pablo Iglesias a formar part de l'executiu, «després que durant la campanya electoral negués la seva intenció de formar govern amb Unides Podem».