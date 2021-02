Un jutge amb la frase «No més confinament» en el seu WhatsApp

El jutge que presideix la sala que ha permès la reobertura dels bars a Euskadi, Luis Ángel Garrido, llueix al seu perfil de WhatsApp la frase «No more lockdown» («Prou confinament»), el títol d'una cançó de Van Morrison, de qui s'ha confessat «molt seguidor» i ha dit que podria tenir al seu perfil aquesta cançó o qualsevol altra del cantant, segons va va avançar ahir la cadena SER. Luis Ángel Garrido va afirmar que un epidemiòleg «és un metge de capçalera que ha fet un curset», i va opinar que les mesures contra la covid-19 adoptades a Espanya i a tots els països «no difereixen gaire de les que hi havia a l'edat mitjana».

Durant una tertúlia celebrada a Ràdio Popular de Bilbao dilluns passat, un dia abans que es fes pública la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que autoritza l'obertura de bars i restaurants als municipis bascos ubicats a la zona vermella, per la seva alta incidència de Covid-19, el jutge va assenyalar que l'epidemiologia «no està tan avançada com sembla».

«Suposem que pugen un 2.000 per cent les malalties de transmissió sexual i arribo jo, el gran epidemiòleg de la zona, i dic: Molt fàcil, estiguin dos anys sense relacions sexuals i baixarà la corba; seria el mateix que ara li diguin que perquè el virus es redueixi ha de quedar-se a casa, no parlar amb ningú, no anar a cap espectacle teatral, això se sabia a l'edat mitjana», va manifestar.

Garrido és el president de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, formada per tres jutges, i el ponent de la interlocutòria emesa dimarts passat per la qual el tribunal acceptava cautelarment la petició de les associacions d'hostaleria de permetre reobrir els bars i restaurants dels municipis que es troben a la zona vermella.

En una entrevista difosa dimecres per ETB, el jutge va reconèixer que les seves manifestacions es van produir «en el fragor de la tertúlia», i que potser alguna de les seves frases «no era correcta». Va destacar que, tot i que la ciència epidemiològica «com a dada estadística és molt important, perquè ajuda a veure com evoluciona la pandèmia, les mesures preses aquí i a tots els països no difereixen gaire de les que hi havia a l'edat mitjana».

Va dir que ell no era negacionista, malgrat que aquesta cançó de Van Morrison hagi sigut utilitzada per grups d'aquesta tendència, i va afirmar que és «indiscutible que el virus existeix i que la Covid ha matat molta gent», tot i que va insistir que no hi ha proves que justifiquin la clausura de l'hostaleria.

La sala que presideix Garrido ja va prendre l'any passat dues decisions més en contra de mesures adoptades pel Govern basc per lluitar contra la pandèmia: a l'agost es va pronunciar t contra l'avanç a dos quarts de dues del tancament de l'hostaleria nocturna i a l'octubre va rebutjar la restricció de les reunions socials a sis persones.