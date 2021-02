L'Audiència Nacional concedeix la llibertat condicional a Rodrigo Rato

L'Audiència Nacional ha concedit la llibertat condicional a l'expresident de Bankia Rodrigo Rato pel cas de les targetes 'black'. Rato va ser condemnat a 4 anys i 6 mesos de presó i va ingressar-hi l'octubre de 2018. Actualment, tenia el tercer grau penitenciari, de semillibertat. La junta de tractament del centre d'inserció social en el qual complia condemna va proposar la llibertat condicional per "l'antiguitat dels fets delictius", perquè Rato és "septuagenari" i ha realitzat "de manera positiva el programa de justícia restaurativa", per tenir "una conducta penitenciària adaptada" així com "la responsabilitat civil pagada íntegrament". El jutjat ha avalat la proposta, a la qual es va mostrar favorable la fiscalia.

"Concorrent tota la resta de requisits excepte el d'haver extingit les tres quartes parts de la condemna, i vist l'informe favorable del ministeri fiscal, procedeix per tot això, aprovar la proposta de llibertat condicional a favor del citat penat", diu la interlocutòria amb data d'aquest dijous. La decisió encara es pot recórrer, però ja és executiva.