Monterrey es posa la vacuna a Texas

Des del cel el que més sorprèn de Monterrey són les muntanyes. Envoltada per elles, la ciutat trasllada una visió gairebé bucòlica que poc té a veure amb el que et trobes un cop aterres. Les muntanyes segueixen aquí, però la contaminació i el predomini de la indústria pesada prenen el relleu, no en va Monterrey és seu de bona part dels gegants industrials mexicans com Cemex (ciments), Alfa (petroquímics, aliments, alumini i comunicacions), Femsa (begudes, cervesa, petit comerç) o Ternium (acer), per esmentar només alguns. La força econòmica de la ciutat explica que San Pedro Garza García, municipi enganxat a Monterrey i on resideixen gran quantitat de fortunes, sigui famós per ser el de major renda per càpita de tota Amèrica Llatina.

Des que al març de 2020 va començar la pandèmia i es va decretar el confinament, les famílies més benestants de San Pedro han viscut enclaustrades. Entre els seus membres es van registrar els primers positius després de viatges a Espanya o als Estats Units en els mesos de gener i febrer, però en tornar es van tancar i la primera propagació del virus es va poder contenir. De fet, durant mesos els casos a Monterrey van ser relativament reduïts perquè es van adoptar mesures de forma molt primerenca, al mateix temps que a Espanya, però amb una incidència de virus molt menor. Tot va canviar a principis d'estiu fruit del cansament del tancament i la impossibilitat de mantenir enclaustrada una població que viu al dia i no rep cap tipus d'ajuda.

Les notícies de l'arribada de la vacuna als Estats Units van ser molt ben rebudes a San Pedro i immediatament van començar a circular centenars de missatges als xats amb la informació per poder accedir-hi al país veí. A hores d'ara la desconfiança en la gestió de la pandèmia dels poders públics és absoluta. No volen esperar el seu torn a Mèxic i busquen alternatives. Això sí, cal pagar un preu. Els diners manen a Amèrica.

Des de la Fundació Casa España de Monterrey ens parlen d'una mena de «turisme de vacuna». Hi ha empreses que t'organitzen tot el viatge. Surts des de l'Aeroport del Nord en un jet privat de cinc passatgers. El preu del bitllet és de 40.000 pesos (1.600 euros al canvia ctual). Com són dues inoculacions et surt per 80.000 pesos (3.200 euros). El procediment no pot ser més senzill. T'apuntes a la llista i quan hi ha cita t'avisen. El vol surt al matí, els trasllats a l'aeroport tant a Mèxic com als Estats Units estan coberts, i a les set del tarda estàs de tornada a casa amb la primera dosi en el cos.

De moment les cites ales poblacions texanes més petites, com Amarillo, són més fàcils d'aconseguir perquè reben més dosis per càpita que a grans ciutats com San Antonio, Houston o Dallas.