Draghi forma un Govern híbrid de tecnòcrates i polítics per superar la crisi

Mario Draghi va anunciar ahir la llista dels 23 ministres que ha triat per integrar el Govern que li va encarregar el president italià, Sergio Mattarella. El nou primer ministre italià jurarà el càrrec al costat del seu equip -un executiu integrat per polítics i tecnòcrates-avui al migdia, en una cerimònia que es durà a terme al palau del Quirinale, la qual cosa dirigeix el país cap la fi de la greu crisi política i institucional que va esclatar fa un mes, en plena tercera onada de la pandèmia de coronavirus. L'anunci va ser fet pel propi Draghi, en una brevíssima intervenció davant la premsa, després de 40 minuts de reunió amb Mattarella.

El repartiment de ministeris s'ha realitzat respectant el pes electoral de cada partit que ha donat suport a Draghi, el que ha obligat a afegir dues carteres a les 21 del Govern sortint. Quatre són per al Moviment 5 Estrelles (M5S), tres per al Partit Democràtic (PD), tres per la ultradretana Lliga, tres per Força Itàlia, un per a Esquerra i Llibertat (l'important Ministeri de Sanitat, el titular del qual seguirà sent Roberto Speranza), i un per a Itàlia Viva, el partit del responsable de l'última crisi, Matteo Renzi.

Els altres 8 queden en mans dels anomenats tècnics, fins i tot alguns dels quals -per les seves competències- tindran una relació més directa amb els despatxos de Brussel·les. Entre aquests hi ha el clau ministeri d'Economia, el titular del qual serà ara Daniele Franco, fins ara director general del Banc d'Itàlia. El seu nom estava a totes les travesses des del primer moment en ser considerat una figura molt propera a Draghi. Altres tècnics seran Luciana Lamorgese, qui ja era ministra d'Interior i ha estat confirmada en el càrrec, i Marta Cartabia, expresidenta del Tribunal Constitucional, ara nova ministra de Justícia.

En canvi, tres polítics, Lorenzo Guerini (PD), Giancarlo Giorgetti (Lliga) i Luigi Di Maio (M5S), seran els responsables respectivament dels ministeris de Defensa, Desenvolupament Econòmic i Afers Exteriors. Una novetat, a més, ha estat el canvi de nom experimentada pel ministeri de Medi Ambient, que d'ara endavant passarà a anomenar-se ministeri de la Transició Ecològica i serà dirigit pel físic Roberto Cingolani. No es complirà, però, l'«equilibrada» presència femenina al Govern que havien augurat els partits progressistes, ja que només un terç dels nous ministres són dones.

Ratificació al Parlament

El nou executiu haurà ara de ser ratificat pel Parlament, quelcom que es produirà en els propers dies. Després d'això, si res canvia, l'únic gran partit a l'oposició serà la formació de dretes Germans d'Itàlia, aliat de Vox a Espanya i que actualment lidera la política romana Giorgia Meloni (44 anys). Tot i això, fins i tot Meloni encara no ha decidit si votarà en contra del nou executiu o si s'abstindrà en la votació de confiança al Parlament, sent la segona alternativa la que li permetria mantenir una relació menys hostil de cara a possibles negociacions amb Mario Draghi sobre temes puntuals.

Recuperar el temps perdut

Amb aquest preàmbul, la gran tasca de Draghi serà ara recuperar el temps perdut i fer front als desafiaments imminents que esperen Itàlia, en particular la campanya de vacunació i la presentació del pla -en un termini màxim de dos mesos- per obtenir els fons (209.000 milions d'euros) de l'EU Next Generation. Una missió que ha generat grandíssimes expectatives com ahir mateix van seguir reflectint els mercats, on la prima de risc italiana (el diferència entre el bo d'aquest país i el d'Alemanya) es va situar a nivells molt baixos, per sota dels 90 punts bàsics.

La incògnita és també si el banquer i exdirectiu de Goldman Sachs aconseguirà mantenir, a llarg termini, aquest període d'aparent pau entre els diferents partits que integren el seu Govern. De moment, l'extrema discreció mostrada per Mario Draghi, que aquesta setmana ha limitat al mínim els seus contactes amb la premsa i ha mantingut les seves decisions en secret fins a l'últim moment, ha desorientat més d'un observador i ha generat fantasioses reconstruccions a tots els mitjans italians. Un preludi potser del nou estil de govern que s'instal·larà avui mateix al Palazzo Chigi.