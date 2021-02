El Govern basc no recorrerà la decisió judicial de reobrir bars i restaurants

El Govern basc no recorrerà la decisió judicial d'aixecar el tancament dels bars i restaurants d'Euskadi que es trobin en els municipis de la«zona vermella» així catalogats per la seva elevada taxa de contagis per covid-19 (500 casos per 100.000 habitants). Així ho va anunciar ahir el lehendakari, Iñigo Urkullu, que va explicar també que no hi haurà per al conjunt de l'hostaleria basca noves restriccions més enllà de les que ja estan vigents: tancament de 20.00 hores fins a les 6.00, aforament màxim del 50% a l'interior i del 100% a les terrasses, i màxim de quatre persones per taula.

Urkullu va assenyalar que, malgrat que els «assisteix la raó», el seu Govern no recorrerà l'acte. Va assenyalar que han estat els serveis jurídics de l'executiu els que, després d'avaluar l'oportunitat o no de recórrer, han optat per no impugnar-lo. «Ho accepto i ho comparteixo també perquè, atès que només es pot presentar recurs davant les mateixa sala i els mateixos magistrats, i que no existeix la possibilitat d'aportar noves proves, el recurs no té, al nostre judici, possibilitats d'eficàcia possible», va dir en al·lusió a l'argumentat pels serveis jurídics. El Govern basc tenia de termini fins a aquest pròxim dilluns per plantejar recurs de reposició davant la mateixa sala contenciosa administrativa, que va dictar l'acte anul·lant la clausura de l'hostaleria en municipis de la «zona vermella».