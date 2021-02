Una líder de l'atac al Capitoli assegura que creia obeir instruccions de Trump

Una líder del grup paramilitar Oath Keepers, que va planejar i va participar al costat d'altres en l'assalt al Capitoli dels EUA, creia que obeïa instruccions de l'aleshores president Donald Trump, segons uns documents del Departament de Justícia difosos per mitjans locals. «A mesura que s'acostava la inauguració, Jessica Watkins va indicar que estava esperant instruccions del president Trump», van explicar els fiscals en un document citat per la cadena CNN.

L'organització Southern Poverty Law Center (SPLC) descriu Oath Keepers (Guardians del Jurament) com «un dels grups radicals antigovernamentals més grans dels Estats Units actualment», integrat per «desenes de milers de funcionaris policials i veterans militars» .

Per a la CNN, aquest és «el llenguatge més directe fins ara dels fiscals federals que vinculen les peticions de suport de Trump» amb la insurrecció, tot i que a l'almenys altres quatre detinguts han declarat que obeïen l'expresident.

«La seva preocupació per actuar sense el seu suport va quedar clara en un text del 9 de novembre de 2020 en el qual afirmava que ´em preocupa que això sigui una elaborada trampa. Llevat que el propi president dels Estats Units ens activi, no és legítim. el president també té dret a activar unitats. Si Trump em demana que hi vagi, ho faré. Si no, no puc confiar en ell'», establia el document. I va afegir que Watkins «havia percebut el seu senyal desitjat a finals de desembre».

En un altre ordre de coses, la política migratòria dels EUA segueix canviant des que Joe Biden va arribar a la Casa Blanca. Un dia després que la seva Administració acabés oficialment amb l'emergència nacional decretada per Trump a la frontera de Mèxic, una mesura que servirà per frenar el desviament de fons públics a la construcció del mur fronterer, el nou president va acabar amb un altre dels pilars de les polítiques de mà dura del seu predecessor. A partir del 19 de febrer, el seu Govern permetrà als sol·licitants d'asil romandre als EUA mentre esperen la resolució judicial dels seus casos. Fins ara havien de quedar-se a Mèxic.