Madrid endarrerirà el toc de queda a les onze de la nit

La Comunitat de Madrid endarrerirà el toc de queda de les 22 a les 23 hores a partir del pròxim dijous si la situació epidemiològica segueix la tendència a la baixa actual. Els bars podran endarrerir el tancament de les 21 a les 22 hores. La decisió de relaxar les restriccions s'ha pres a pesar que l'epidèmia baixa a Madrid a un ritme molt més lent que en altres comunitats, mentre la variant britànica, molt més contagiosa i probablement més letal, es continua expandint. S'ha trobat ja en el 25% dels nous casos. La mesura entrarà en vigor la mitjanit del pròxim dijous. Es mantindrà la prohibició de reunir-se en els domicilis i l'ocupació màxima per taula en els establiments d'hostaleria i restauració continuarà sent de quatre persones en interior i de sis en terrassa. A més, «hi haurà una excepció en el cas de l'hostaleria així com els cinemes, teatres i espais similars, ja que se'ls permetrà tenir un tancament flexible sempre que es respecti el toc de queda a les 23.00 hores».