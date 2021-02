El Senat dels Estats Units autoritza la incorporació de testimonis en el cas contra l'expresident Donald Trump

El Senat dels Estats Units ha autoritzat la incorporació de testimonis en el cas contra l'expresident Donald Trump, acusat d'incitar la insurrecció contra el Capitoli del 6 de gener passat. La votació s'ha aprovat per 55 vots a favor i 45 en contra. Així cinc republicans li han donat suport, entre ells Lindsey Graham, un aliat de Trump que ha optat per canviar el seu vot a l'últim moment. L'acusació ha cridat a declarar la congressista republicana Jaime Herrera Beutler, que va treure a la llum una conversa entre el líder republicà de la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, i Trump, on aquest darrer s'hauria negat en un primer moment a demanar als manifestants que abandonessin l'assalt.

La decisió ha sorprès a tots els senadors, inclosos els demòcrates. De fet, abans de l'anunci el Senat preveia emetre un veredicte aquest mateix cap de setmana, declarant Trump culpable, o bé absolent l'expresident.