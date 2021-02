Vox es querella contra els membres de les juntes de tractament

Vox ha presentat aquest dissabte una querella contra els membres de juntes de tractament que van classificar els presos independentistes en tercer grau. El partit ultradretà els acusa d'un presumpte delicte de prevaricació per no haver respectat la decisió del Tribunal Suprem, que al desembre va retirar el tercer grau dels presos. Segons Vox, la "celeritat" en les resolucions per part del Departament de Justícia ha respost a un propòsit "aliè" a la finalitat de la pena, que entenen que només ha perseguit "burlar la resolució del Tribunal Suprem en benefici dels presos".