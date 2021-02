La Xina no va facilitar totes les dades a la missió de l'OMS a Wuhan

Les autoritats xineses es van negar a oferir tota la informació sobre l'origen de la pandèmia del coronavirus a la missió de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) desplaçada fa unes setmanes a la zona de Wuhan. Així ho ha manifestat Dominic Dwyer, un dels experts en malalties infeccioses i membre de l'expedició al tornar de l'epicentre de l'expansió del virus.

Els membres de l'equip van sol·licitar a les autoritats xineses les dades en brut, sense processar, sobre els 174 pacients que la Xina havia identificat en la fase inicial del brot a la ciutat de Wuhan el desembre del 2019. Però no els han facilitat aquesta informació.

Per l'investigador era crucial, ja que només la meitat dels casos presentats havien estat exposats al mercat de Huanan, on es va detectar el virus per primera vegada. D'aquestes dades es desprenien informacions clau, com les preguntes que es van fer als pacients i com es van analitzar les respostes.



Més dades que el 2020

Dwyer ha assenyalat a Reuters que, malgrat no haver donat totes les dades, les autoritats xineses van proporcionar molt material, «molt més que l'any anterior», cosa que considera que ja és un bon avenç. L'OMS podria publicar divendres vinent un primer resum de la informació obtinguda per la missió científica.

Les disputes entre la Xina i els Estats Units van provocar un retard en l'enviament de la missió de l'OMS. Els investigadors van arribar al gener i durant quatre setmanes han estat analitzant els possibles orígens del brot de Covid-19. No obstant, després de passar dues setmanes en quarantena a l'hotel, només van poder realitzar visites organitzades pel Govern xinès i se'ls va impedir el contacte amb persones de Wuhan al·legant restriccions per motius sanitaris.

L'especialista australià reconeix que en ocasions van discutir amb els seus homòlegs xinesos sobre la interpretació de les dades, tot i que es tracta de «discussions habituals quan es realitzen aquestes recerques». Dwyer assenyala que no sap si no van donar més dades perquè no en tenien o per pressions polítiques.



La cadena de fred



Bona part del debat es va centrar en els processos de congelació i transport d'aliments del mercat de Huanan, que des de l'OMS consideraven deficient, però que la Xina descarta com a part del problema.

En aquest sentit, Peter Ben Embarek, responsable de la missió de l'OMS, manté que és una possibilitat, però va assenyalar que els venedors del mercat venen productes congelats (incloent-hi animals salvatges de granja), i que podria ser focus d'infecció. També va assenyalar que l'equip de l'OMS no estava investigant l'opció que el virus s'escapés accidentalment d'un laboratori, tal com havia defensat al seu dia Donald Trump.