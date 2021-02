El BCE sorprèn amb un tuit críptic pel dia dels enamorats

«Les roses són vermelles, les violetes són blaves. Mantindrem les condicions de finançament favorables. Fins que la crisi acabi». D'aquesta manera va voler aquest diumenge el Banc Central Europeu (BCE), a través de la xarxa social Twitter, felicitar el dia de Sant Valentí. El resultat va ser a última hora de la tarda almenys 1.400 milions de comentaris, 4.100 retuits i 7,1 cors. Però tot envoltat en una certa sorpresa per l'inusual missatge en un compte que té més de 600.000 seguidors però que no sol tenir gaires respostes actives a les xarxes socials. Els internautes no van saber interpretar la primera part del tuit, tot i que per a molts va resultar sorprenentment sexista per a una institució, presidida per Christine Lagarde, caracteritzada sempre per la moderació en els seus missatges públics.





Roses are red

Violets are blue

We'll keep financing conditions favourable

'Til the crisis is through#ECBmyvalentine #ValentinesDay — European Central Bank (@ecb) February 14, 2021

El críptic missatge anava acompanyat pels hashtags #ECBmyvalentine #ValentinesDay. Malgrat això, no és possible interpretar la intenció de la primera part del missatge, si en termes sexistes o ideològics. Per a alguns, la interpretació seria la d'oferir el missatge que malgrat qualsevol punt de partida ideològic (vermells i blaus), la situació pandèmica actual requereix un posicionament clar de suport per part dels poders públics per recolzar la recuperació econòmica. Aquesta recuperació s'ha de basar amb un tipus d'interès baix i de generació de diners per part del banc central per oferir prou liquiditat en aquests moments de crisi. Aquesta posició era anatema fins a l'arribada de la crisi del coronavirus, malgrat les crisis potents que van ser resoltes mitjançant dures mesures de política econòmica per a la major part de la població.