Mor als 92 anys l'exministre de Defensa Alberto Oliart

Alberto Oliart, que va ser ministre de Defensa, Sanitat i d'Indústria i Energia, entre 1977 i 1982 als successius governs d'UCD, va morir la matinada de dissabte a Madrid als 92 anys, van informar a Efe fonts de la família.

Oliart, nascut a Mèrida (Badajoz) el 29 de juliol de 1928, va ser així mateix president de Ràdio Televisió Espanyola, el seu últim càrrec públic, entre 2009 i 2011.

La seva família procedia de Catalunya -d'on van fugir per evitar la repressió- i anys després Oliart es va llicenciar en Dret per la Universitat de Barcelona el 1950, on va formar part d'un grup d'intel·lectuals amb gent com Carlos Barral, Gil de Biedma, Josep Maria Castellet i Joan Raventós. Oliart tenia avantpassats gironins.

L'exministre de Defensa era advocat de l'Estat i entre 1965 i 1968 va ser director administratiu i financer de RENFE i secretari general. Posteriorment va tornar al cos d'advocats de l'Estat en el Tribunal Suprem.

En 1973 va deixar el Suprem i va ser nomenat director general del Banc Hispà Americà, per a quatre anys després entrar per primera vegada al Govern d'UCD, que en 1977 presidia Adolfo Suárez.

Va encadenar així successivament les carteres d'Indústria i Energia, Sanitat i Seguretat Social i Defensa tant amb Suárez com amb Leopoldo Calvo-Sotelo fins a 1982, quan el PSOE va accedir al Govern.

Posteriorment es va dedicar a l'advocacia i va ser membre de la Comissió Executiva del Banc Hispà Americà fins a 2009, quan amb José Luis Rodríguez Zapatero, va exercir el càrrec de president de RTVE fins al 2011.

Condol de Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez, va voler traslladar una abraçada a la família i als éssers estimats de l'exministre.

A Extremadura, partits polítics com el PP o el PSOE van mostrar el seu pesar per la notícia, així com l'alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, que va recordar que es va casar amb una «dombenitense».

«Descansa en pau estimat Alberto. Orgullós d'haver-te conegut, tractat i volgut. Mil gràcies per estar sempre al servei d'Extremadura i Espanya», va escriure a «Twitter» el president de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

També el president del PP, José Antonio Monago, va traslladar les seves més sinceres condolences a la família d'Oliart, del qual destaca que «va ajudar a afermar els pilars de la llibertat i l'estat de dret a Espanya com a ministre durant la Transició i primers anys de la democràcia».

Per part seva, el PSOE va traslladar el seu «sentit condol a familiars i amics» i José Luis Quintana va dir estar «trist» per la defunció d'Oliart, i va recordar que una vegada li va dir una frase que diu que «per ser feliç i viure tranquil en la vida no cal saber odiar».

«Una gran persona compromesa amb la Constitució i la democràcia. Un servidor públic clau en la nostra memòria ?històrica, que va destacar per la seva defensa del diàleg i l'enteniment. a. c. s.», afirma en el seu compte de Twitter el cap de l'executiu.

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, també lamenta la seva pèrdua perquè «va ser un servidor públic des de diferents llocs del Govern i de l'Administració, una figura rellevant de la transició a Espanya». També en un comunicat, RTVE va lamentar la mort de l'expresident de la Corporació del 2009 al 2011 i va expressar el seu afecte a la família.