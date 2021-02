El príncep Harry i la duquessa Meghan de la Gran Bretanya esperen el segon fill

El príncep Harry de la Gran Bretanya i la seva dona Meghan Markle, el duc i la duquessa de Sussex, estan esperant el segon fill, segons ha confirmat a l'agència Reuters un portaveu de la parella. Harry i Meghan es van retirar dels seus deures reials el gener del 2020 i es van mudar amb el seu primer fill Archie al sud de Califòrnia per viure una vida més independent i escapar-se dels mitjans britànics.

«Podem confirmar que Archie serà el germà gran. El duc i la duquessa de Sussex estan encantats d'estar esperant el segon fill», va dir el portaveu. Archie va néixer el 2019.

Harry (36 anys) i Meghan (39) van anunciar a principis d'aquest any que abandonaven la seva presència a les xarxes socials, fins llavors utilitzades (sobretot Twitter i Facebook) per promoure les seves activitats relacionades amb la fundació Archewell, destinada a imprecises iniciatives sense ànim de lucre.

Segons la parella, no descarten tornar a les xarxes socials quan hi hagi «compromisos més significatius», tot i que la perspectiva de tenir un segon fill o filla apunta que es refugiaran a la seva residència. «Ara mateix ens hem deixat molta energia a aprendre sobre aquest espai i com podem ajudar. Volem ser part de l'experiència humana, no un experiment humà», va explicar recentment Harry.