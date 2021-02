El sector de les residències demana més coordinació

Els empresaris del sector de les residències a Espanya han afirmat que «les milers i milers de morts» de gent gran en aquests centres durant la pandèmia de la covid-19 «no seran en va» perquè la crisi del coronavirus ha impulsat una reconversió, un «abans i un després «en el sector, que s'orientarà a un model més centrat en la persona gran. «Els morts que hem patit en aquest sector no seran en va, seran per millorar la qualitat de vida en aquests últims anys i seran per a millorar l'atenció de la dependència», va afirmar ahir la presidenta del Cercle Empresarial d'Atenció a les Persones (CEAPs), Cintia Pascual, en declaracions a Europa Press.

Per Pascual, fer un resum en pocs minuts del que ha estat aquest primer any de pandèmia és «realment difícil» perquè «bàsicament ha estat horrible». «Ens hem vist lluitant sense mitjans per salvar vides, a persones que volíem i que estaven en els nostres centres, i a més perquè no teníem els recursos en la primera part de la pandèmia», va recordar.

A la presidenta de CEAPs se li han quedat gravades les «cares dels professionals» de les residències, quan veien que no podien donar resposta a les necessitats que tenien els usuaris. Si bé, Pascual considera que, malgrat tot, el sector «ha demostrat ser fort» i fins i tot ha fet «que les coses canviessin» en les següents onades de la pandèmia.

Ara, segons va destacar, la seva «esperança» és «la vacuna» i, després de la immunització de la gent gran de les residències -ja s'ha administrat a l'90% -, «cal reconstruir, tornar a marcar procediments d'entrades i sortides «i tornar al que demanaven ja abans: «Millor finançament i coordinació amb Sanitat».

En tot cas, Pascual va insistir que el més important és «posar al centre del sistema als majors i els seus familiars» i, per això, va assegurar que ja han començat a treballar amb totes les CCAA perquè aquesta pandèmia suposi un « abans i un després «en l'atenció a la dependència».

En aquesta mateixa línia, el secretari general de l'Associació d'Empreses de Serveis per a la Dependència (AESTE), Jesús Cubero, assegura que aquest primer any de la pandèmia ha estat «molt difícil» però no vol definir-lo com «negre» perquè «els grans es mereixen que es traslladi esperança» i, per això, considera que «ara toca reconvertir el sector, donar-li la volta». «Ara ens toca dissenyar amb el Govern quin és el model d'assistència que volem per al futur», va explicar Cubero.