El Senat dels EUA absol Trump del seu segon «impeachment»

La presidència de Donald Trump quedarà en els llibres d'història per moltes coses, incloent la d'haver portat la democràcia dels Estats Units a la vora de l'abisme, però una de les seves característiques definitòries i definitives serà la de la impunitat. Ahir, 38 dies després que una torba dels seus seguidors assaltés el Capitoli i interrompés durant unes hores el procés de certificació de la victòria electoral legítima de Joe Biden que mai ha reconegut, l'expresident va ser absolt en el seu segon impeachment, en el qual enfrontava un càrrec: «incitació a la insurrecció». Una majoria de 57 senadors van votar condemnar-lo, 50 demòcrates i set republicans, però no es va aconseguir la majoria de dos terços (67 vots) necessaris per a la condemna. El mandatari es podrà tornar a presentar a les eleccions del 2024.

Trump ja havia fet història com el primer mandatari dels EUA dues vegades sotmès al judici polític. També com el primer que enfrontava el procés després d'haver abandonat el càrrec. Des d'ahir era clar que serà el primer dues vegades exonerat, en l'impeachment més ràpid, perquè no hi havia 17 senadors republicans disposats a creure'l culpable o, si més no, a votar per la seva condemna. Per a alguns potser és qüestió de convicció. Per a tots és evident el poder inamovible que Trump continua tenint amb les bases republicanes i el seu suport encara ferm entre els 74 milions d'estatunidencs que el van votar.

Trump es garantia així l'absolució malgrat que, com han exposat des del dimarts els nou congressistes demòcrates que han actuat com a fiscals, estigui provat que va passar mesos agitant denúncies infundades i teories conspiratòries sobre frau i robatori en les eleccions. Es podia veure exonerat malgrat que estigui demostrat que porta anys fent picades d'ullet a la violència, a milícies, a supremacistes blancs i a altres grups violents d'extrema dreta. Tornarà a parlar de «caça de bruixes» malgrat que sigui evident que va arengar a les masses que va convocar a Washington el dia 6 amb una cridada a «barallar com el dimoni». Els comptes per a la condemna mai han sortit. De fet, el dia s'obria amb el líder conservador al Senat, Mitch McConnell, anunciant als seus companys de files que votaria per l'absolució.

Amenaça de testimonis

Ahir va semblar, durant un parell d'hores, que la resolució d'aquest impeachment no seria tan expedita com es pensava. En un moviment inesperat la sessió es va obrir amb els fiscals demòcrates realitzant una moció per a citar com a testimoni a la congressista republicana Jaime Herrera Beutler, que el divendres a la nit va emetre un comunicat en el qual ratificava una conversa que va tenir amb Kevin McCarthy, líder de la minoria conservadora en la Cambra Baixa, sobre una altra conversa que aquest va mantenir amb Trump el 6 de gener i segons la qual el president es va posar del costat de la torba conforme aquesta assaltava el Capitoli. No era informació nova però els fiscals demòcrates van veure una oportunitat de tornar a subratllar les conflictives accions de Trump fins i tot una vegada que va començar l'assalt i els congressistes i senadors i el seu vicepresident, Mike Pence, fugien de la violenta torba, s'amagaven o es posaven a segur.

Sense consultar amb el lideratge demòcrata al Senat els fiscals van plantejar citar la congressista i van aconseguir el suport de 55 senadors per convocar testimonis, incloent quatre dels republicans moderats i Lindsey Graham. I això va sumir momentàniament tot el procés en un pandemònium, però va acabar sent un miratge la possibilitat d'allargar o aprofundir l'impeachment, alguna cosa que no era del gust de la defensa de Trump i dels republicans però tampoc de tots els demòcrates ni de la Casa Blanca de Biden, ansiosa per aconseguir legislació com el paquet d'ajuda per a combatre la crisi de la COVID i un pla d'inversió d'infraestructures .