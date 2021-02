136 denúncies per festes il·legals arreu d'Espanya

Aquest cap de setmana s'han interposat 136 denúncies a diferentes ciutats d'Espanya per participar a festes il·legals.

A Eivissa, la Policia Local i la Nacional van intervenir a les tres de la matinada de dissabte una celebració en un magatzem abandonat a Ses Feixes. A l'interior hi havia 25 joves que s'havien reunit sense complir amb les mesures sanitàries, sense portar mascareta i consumint alcohol i drogues. Durant la intervenció es van obrir un total de quinze actes per no portar mascareta; set per tinença d'estupefaents; quinze actes més per incomplir el toc de queda i es van interposar també deu denúncies per celebrar un botellot a la via pública i en zona protegida.

A Madrid, la Policia Municipal va desallotjar ahir a la matinada una festa il·legal al centre de la capital amb 66 persones, de les quals 11 eren menors. Al local, ubicat al carrer Mirall, només s'hi pot accedir a través d'una petita porta i no té sortida d'emergència. Com que la porta estava tancada amb diversos panys i ningú responia davant els avisos dels agents perquè obrissin, aquests van haver de sol·licitar la col·laboració de la Unitat Central de Seguretat perquè desallotgessin l'espai. Tots els assistents van ser denunciades per incomplir la normativa vigent de mesures contra la covid.

A Navarra, la Policia Foral ha interposat aquest cap de setmana un total de 45 denúncies per incompliments de la normativa anticovid a diversos municipis de la comunitat. Les intervencions més grosses s'han fet entre sis festes i vuit botellots. El més destacat ha estat al camp de futbol de Lesaka, on s'ha detingut un jove per resistència, desobediència i atemptar contra un agent.