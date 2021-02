Absolen Cristina Cifuentes pel «cas màster» per falta de proves

L'Audiència Provincial de Madrid ha absolt l'expresidenta Cristina Cifuentes al no considerar provat que «pressionés» per falsificar l'acta del seu treball de fi de postgrau, en una sentència en la qual critica la seva actuació com a alumna i subratlla que aquest curs va estar «ple d'irregularitats».

Deu dies després que el judici quedés vist per a sentència, el tribunal presidit per Luis Carlos Pelluz ha dictat una sentència que absol Cifuentes «amb tots els pronunciaments favorables», després d'argumentar que no s'ha provat que «impulsés, suggerís o pressionés» per falsificar l'acta del seu treball de final de màster (TFM). La sentència es pot recórrer davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

El lletrat de Cifuentes, José Antonio Choclán, va mantenir que havia de ser absolta perquè ella va fer el que havia acordat amb el catedràtic Enrique Álvarez Conde (processat en la causa però mort el 2019), i a més havien quedat patents irregularitats amb altres alumnes que en canvi no van ser processats.

Les altres dues processades sí que han estat condemnades: la professora i assessora de la Comunitat de Madrid Teresa Feito a tres anys de presó i 1.800 euros de multa, i la professora Cecilia Rosado a 18 mesos de presó i multa de 450 euros.

La Sala precisa que va ser una funcionària de la URJC, Amalia Calonge, qui va canviar les notes de Cifuentes el 2014 tot i que «no tenia competències per fer-ho». Pel que fa a Cifuentes, els magistrats expliquen que «les sospites legítimes que hi pugui haver no s'han convertit en prova suficient per justificar la seva responsabilitat», en no quedar provat que la llavors presidenta «impulsés, suggerís o pressionés» per falsificar l'acta del seu treball de fi de màster.

Subratllen que cap de les altres dues processades va dir en el judici «haver mantingut cap contacte amb la senyora Cifuentes, tampoc amb la seva oficina o gabinet».

El tribunal deixa clar que Cifuentes, com a alumna del màster, «ha revelat un conjunt d'incongruències, rellevants i incompatibles amb l'actuació regular d'un estudiant de postgrau».

En aquest sentit afegeix que «ha reconegut que mai va anar a classe ni va mantenir contacte amb cap professor» i es limitava a lliurar treballs. Sobre la seva defensa del treball de fi de màster, afirma que «fins i tot si s'hagués produït, hagués estat en extrem inexplicable» perquè en 2012 ella figurava com a no presentada en l'assignatura.

Pel que fa a Teresa Feito, argumenta que és autora responsable d'un delicte de falsedat en document oficial perquè queda provada la seva «actuació rellevant, tant en la necessitat de crear l'acta, sabent que aquesta no existia, com la pressió exercida sobre Cecília Rosado «perquè la confeccionés, cridant-la quinze vegades en una tarda.

El tribunal també condemna Cecilia Rosado, encara que amb els atenuants de confessió i por insuperable, per haver reconegut que va fabricar l'acta del TFM de Cifuentes amb firmes falses de dues companyes, i haver col·laborat amb la justícia.

La Fiscalia estudia recórrer la sentència.