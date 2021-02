Les ambaixades russa i israeliana deploren les proclames antisemites durant l'homenatge a la 'División Azul'

Les ambaixades russa i israeliana a Espanya han deplorat les proclames antisemites de dissabte passat en un homenatge a la 'División Azul' a Madrid, investigat per la fiscalia. "Considerem inacceptables aquestes mostres de neonazisme", afirmen a l'ambaixada russa en un comunicat. "Hi ha formes més dignes de commemorar els caiguts (que van morir en donar crèdit a la propaganda hitleriana) que vanar-se de la proximitat amb els nazis", afegeixen. De la seva banda, l'ambaixadora d'Israel a Espanya, Rodica Radian-Gordon, ha assegurat a Twitter que les proclames són "repugnants" i "no poden tenir cabuda en una societat democràtica". També ha opinat cal "educació i aprendre la veritat sobre la història" per evitar que el passat es repeteixi.

Cal recordar que la fiscalia de Madrid ha obert d'ofici diligències d'investigació penal per recavar informació sobre les proclames antisemites efectuades durant un homenatge a la 'División Azul' celebrat dissabte 13 de febrer al costat del cementiri madrileny de l'Almudena. El ministeri públic creu que podrien ser constitutives d'un delicte relatiu a l'exercici dels Drets Fonamentals i les Llibertats Públiques.

La Comunitat de Madrid i la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (JCJE) ho havien denunciat davant la fiscalia. A l'acte es va assegurar que "el jueu és el culpable" de tots els mals que assolen Europa, mentre que la 'División Azul' va ser un referent de la lluita "per Espanya i per Europa".