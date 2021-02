El PP deixarà la seva seu de Gènova

El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dimarts que el partit deixarà la seva seu del madrileny carrer de Gènova, així com la convocatòria d'una convenció nacional a la tardor, al mateix temps que ha reafirmat la seva aposta pel centre després del mal resultat a les eleccions de Catalunya.

Casado ha anunciat davant el Comitè Executiu del seu partit la convocatòria de la convenció nacional del partit, la primera des de la celebrada el 2018 a Sevilla, anterior a la moció de censura que va treure a Mariano Rajoy de la Moncloa.

A més, ha anunciat que el PP deixarà la seva seu nacional, situada al carrer Gènova de Madrid perquè al seu judici no han de seguir "en un edifici la reforma del qual s'està investigant".

Actualment l'Audiència Nacional està jutjant el suposat pagament en negre de la reforma d'aquesta seu, un cost de 888.000 euros que presumptament provenien de la caixa B del partit, que senti en la banqueta a l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

A més de l'extresorer -que ja compleix 29 anys de presó per la trama Gürtel- estan acusats Cristóbal Páez, el seu successor en la gerència del partit i els responsables d'Unifica, empresa que es va encarregar de la reforma de la seu del PP, Gonzalo Urquijo i Belén García.

Els 'populars' ocupen aquest edifici en el número 13 del carrer Gènova de Madrid, prop de la plaça de Colón, des del 1983, quan Aliança Popular el va llogar i des del 2006 el tenen en propietat, després d'abonar 37 milions a Mapfre segons es va publicar llavors.

Casado ha argumentat que el seu partit ha d'apostar "per una regeneració justa sense actituds inquisitorials" i ha assegurat que el PP mai més donarà explicacions a qüestions personals del passat que hagin perjudicat el partit, en al·lusió a la corrupció.

A més, ha reafirmat la seva aposta pel "centre polític" després de denunciar atacs al PP en la campanya electoral catalana, una "tempesta perfecta" on acusa el PSOE d'usar la Fiscalia a favor seu per a infligir al PP mal electoral.

Davant dirigents i barons del PP, Casado ha dit que reafirma com a "full de ruta" el discurs que va pronunciar en la moció de censura de Vox contra Pedro Sánchez, quan va trencar amb Santiago Abascal, i ha defensat que el projecte del PP és "de centre dreta moderat i transversal".

El PP ha analitzat aquest dimarts en el Comitè Executiu del partit el mal resultat recollit a Catalunya, on el PPC i el seu candidat, Alejandro Fernández, han tocat un nou terra electoral amb tres diputats, no han aconseguit atrapar els vots perduts per Ciutadans i han estat avançats per Vox.