El Suprem rebutja les querelles d'IU i Òmnium Cultural contra el rei emèrit

El Tribunal Suprem ha tornat a rebutjar la querella presentada pel PCE, IU i el Fòrum d'Advocades i Advocats d'Esquerres, així com la de l'entitat Òmnium Cultural, acumulada a l'anterior per coincidir els fets denunciats, contra Joan Carles I per diferents delictes relacionats amb el presumpte cobrament de comissions il·legals i amb quantitats no declarades a Hisenda.

L'acte se centra que les querelles reprodueixen bàsicament el contingut d'informacions de premsa, cosa que resulta insuficient per obrir una causa penal, ja que «amb caràcter general, una notícia per si sola no legitima cap accionant popular per convertir el relat periodístic en un relat de fets punibles desencadenants del procés penal. Els judicis de valor de qui pretén exercir l'acció popular no converteixen la notícia en delicte». La Sala Segona, presidida per Manuel Marchena, que ha estat ponent de la resolució, tampoc considera un motiu per obrir una causa al Suprem que s'hagi reobert el 2020 una investigació inicialment arxivada al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional sobre els fets denunciats.

Pel que fa al tercer motiu per defensar les querelles, que la Fiscalia del Suprem hagi obert diligències d'investigació per determinar si ha de presentar una querella contra el monarca, l'alt tribunal insisteix que, «de nou, la informació que semblen tenir els querellants a la seva disposició és aquella que ha estat facilitada pels mitjans de comunicació.