Els ultranacionalistes guanyen les eleccions a Kosovo

El partit esquerrà i ultranacionalista Autodeterminació (Vetevendosje), encapçalat per Albin Kurti, ha aconseguit la victòria en les eleccions legislatives celebrades a Kosovo amb el 48,19% dels vots i ha duplicat el suport que tenia. Segons les dades publicades aquest dilluns per la Comissió Electoral Central de Kosovo (CIK), amb un escrutini del 97,44%, en segon lloc va quedar, amb el 17,31% dels vots, el Partit Democràtic de Kosovo (PDK), sorgit de la guerrilla separatista que va lluitar contra Sèrbia a la fi de la dècada de 1990, i que va estar durant 20 anys ininterrompudament en el poder, fins a 2019. En el nou Parlament entraran així mateix, amb 20 escons garantits -d'un total de 120- les minories, la principal de les quals és la sèrbia.

Malgrat la rotunda victòria d'Autodeterminació, s'espera una complicada negociació per formar el nou Govern, atès que el partit guanyador no ha aconseguit la majoria absoluta per governar en solitari i existeixen grans rivalitats entre totes les formacions que han entrat en el Parlament. La participació en les urnes va ser del 47,08%, tres punts percentuals més que en les legislatives de 2019, també guanyades per Autodeterminació encara que amb un suport menor.

Han estat les cinquenes eleccions parlamentàries des que Kosovo va proclamar unilateralment la seva independència, en 2008, i totes s'han celebrat de forma anticipada enmig de la permanent inestabilitat política del país. El 2020 van caure dos governs a Kosovo, el de Kurti mitjançant una moció de censura al març, i al desembre el d'Avdullah Hoti, de la LDK.

El nou executiu tindrà com a grans reptes la millora de la malparada economia, empitjorada pels efectes de la covid, amb una taxa de desocupació que supera el 50% entre els joves en un país on l'edat mitjana és de 30 anys. Un altre desafiament és la normalització de relacions amb Sèrbia, que no reconeix la independència de la seva antiga província.

L'alt representant per a la Política Exterior de la Unió Europea (UE), Josep Borrell, va manifestar que «la Unió Europea continuarà col·laborant amb les autoritats amb la intenció d'ajudar Kosovo a aconseguir avanços tangibles en el seu camí europeu». «Això requerirà que Kosovo avanci en les reformes, guiat per l'Acord d'Estabilització i Associació i l'Agenda Europea de Reforma, així com en la cooperació regional», va subratllar. L'alt representant va afegir que «el camí europeu de Kosovo també passa per la normalització global de les relacions amb Sèrbia i la UE espera que les noves autoritats de Pristina es comprometin de manera constructiva amb vista a la continuació de les reunions del diàleg facilitat per la UE i aprofitin l'oportunitat que se'ls presenta per aconseguir un acord integral».