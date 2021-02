Casado evita l'autocrítica i intenta fugir de la corrupció canviant de seu

El líder del PP, Pablo Casado, va anunciar ahir que els conservadors abandonaran la seu del carrer Génova, a Madrid, per intentar passar pàgina dels anys de corrupció lligats a aquest edifici. Casado va comunicar aquesta decisió en una reunió del comitè executiu després d'assegurar que ni ell ni els seus companys tornaran a donar «explicacions sobre cap qüestió passada que correspongui a una acció personal que no hagi estat en benefici del partit o fins i tot hagi pogut perjudicar-lo». No tornaran a parlar de Luis Bárcenas, en resum. «Senzillament no ens ho podem permetre més amb el calendari judicial que s'acosta», va afirmar en referència a les causes sobre la caixa B i l'operació Kitchen, entre d'altres. «El cost electoral és terrible, inassumible. Hem de deixar de preocupar-nos pel nostre passat», va sentenciar.

«Les hipoteques en política no són hereditàries. No ho han estat per a cap altre partit i no ho han de ser per a nosaltres», va afirmar en la reunió telemàtica amb els presidents autonòmics i els dirigents territorials. «Considero que no hem de seguir en un edifici la reforma del qual s'està investigant aquesta mateixa setmana als tribunals», va afirmar en referència al judici de la caixa B. No obstant això, Casado havia defensat tot el contrari el 2018, quan va assegurar que ni la seu ni el logotip eren un «problema» per al seu partit. «El problema és de fons. El que ens farà reconnectar amb la nostra societat i el nostre electorat no és pintar el logotip d'un altre color o canviar-nos a la seu de davant», va afirmar abans d'arribar a la presidència dels populars.

L'actual cúpula del partit ha pres aquesta decisió per escenificar la seva ruptura amb el passat, un gest després de l'enfonsament a Catalunya (on van caure de 4 a 3 diputats) al qual no ha sumat cap autocrítica ni tampoc canvis en l'estructura de la direcció, com li demanaven alguns dirigents territorials i alts càrrecs del seu partit. Vox ha tret 11 escons i els ha arraconat al Parlament i Casado, en el seu discurs, va evitar analitzar-ne les raons, mirant una vegada més cap a fora i no cap a dins, cap a la seva estratègia en la campanya, en la qual personalment s'ha bolcat. El líder dels conservadors va culpar el Govern de Pedro Sánchez de ser el responsable del seu enfonsament en els comicis per dues raons: perquè, segons la seva opinió, ha polaritzat perquè el partit d'ultradreta segueixi creixent i perquè considera que la fiscalia va filtrar la confessió de Luis Bárcenas en el marc de la caixa B per perjudicar la seva formació.

Demana calma als crítics

Casado va afirmar que confia en el seu equip i va recordar als crítics que li exigeixen canvis que Mariano Rajoy va tenir «7 anys i mig» per consolidar el seu «projecte guanyador». En aquest sentit, també va comunicar que organitzarà una convenció nacional la propera tardor en què començaran ja a treballar un «document polític estratègic com a convocatòria oberta als espanyols, incorporant representants de la societat civil, diferents sectors i captant talent dins i fora del PP».

El dirigent conservador va demanar als seus companys de files que treballin per aquest projecte guanyador en la meitat de temps, per poder ser una «alternativa» a Sánchez en les properes eleccions generals que se celebrin. Va demanar «seguir en la centralitat» i no intentar guanyar en «radicalitat», en referència a Vox. «Ni a Espanya li serviria de res que guanyéssim des de la cantonada d'un camp de batalla», va sentenciar.

Nou departament

Casado va anunciar també que crearà un nou departament ( «de compliance», va assenyalar) amb «mecanismes de transparència, rendició de comptes i un canal anònim de denúncies, amb absolutes garanties, de manera molt semblant al que succeeix a les grans empreses». «Hem d'apostar per una regeneració justa, sense actituds inquisitorials, però amb claredat i fermesa davant l'opinió pública. És el demarratge que necessita el partit per arribar al nostre objectiu com més aviat millor», va assenyalar el president del PP.