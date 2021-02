L'EMA decidirà si aprova la vacuna de Janssen al març

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) preveu decidir a mitjans de març si aprova la vacuna de Janssen, filial de Johnson&Johnson. Així ho va avançar ahir l'EMA en un comunicat després de rebre la petició formal de la companyia per obtenir el permís per comercialitzar el vaccí. Si finalment el regulador de la UE dona llum verda a la vacuna de J&J, serà la quarta que es podrà distribuir al mercat europeu juntament amb la de Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca-Oxford. A més, seria la primera vacuna d'una sola dosi que es podria administrar a la UE.

Brussel·les ha comprat per aquest any 200 milions de dosis de la vacuna de J&J, que se sumarien als 600 milions de Pfizer, els 160 milions de Moderna i els 300 milions d'Oxford-AstraZeneca. La presidenta de la Comissió Europea ha celebrat l'anunci de l'EMA i assegura que el seu executiu estarà preparat per autoritzar la vacuna de J&J ràpidament quan el regulador l'avali.