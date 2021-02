El Suprem anul·la el toc de queda a Castellá i Lleó

El Tribunal Suprem va fallar ahir en contra de la Junta de Castella i Lleó referent al toc de queda, imposat a les vuit del vespre des del mes de gener. L'alt tribunal dona així la raó al Govern central, que defensava que la restricció de l'horari de mobilitat nocturna no podia establir-se abans de les deu de la nit. Així, la mesura de la Junta queda suspesa.

Per lluitar contra la propagació de la Covid la Junta de Castella i Lleó va aprovar, a partir del 16 de gener, la restricció de la mobilitat nocturna a partir de les vuit del vespre. L'administració regional va assegurar llavors que a les vuit ja és de nit i que el decret de l'estat d'alarma permetia a les comunitats restringir la mobilitat en horari nocturn. «La nit és des de l'ocàs fins a l'alba i l'ocàs es produeix a les vuit», argumentava Francisco Igea fa un mes.

L'hora no va rebre l'aval del Ministeri de Sanitat, que s'emparava que el decret permet restringir la mobilitat entre les deu de la nit i les set del matí, però no permet sortir d'aquest ventall horari. El Suprem va donar ahir la raó a l'executiu de Pedro Sánchez, fet que suposa una dura clatellada judicial per a la Junta.

La nota publicada ahir pel Suprem apuntava que la seva decisió posava en valor que «la consumació d'una restricció il·legítima del dret fonamental seria absolutament irreparable i ho seria per a tots els ciutadans afectats» i afegia que, en la resolució, també es destacava que «en aquest moment processal i únicament als efectes de resoldre sobre la mesura cautelar, considerem que l'argumentació de la Junta de Castella i Lleó per sostenir que disposa de la facultat d'agreujar la restricció de la llibertat de circulació és, d'un cop d'ull, contrària a la predeterminació que ve imposada per la Constitució i la Llei orgànica 4/1981, d'estats d'alarma». El Govern va recórrer perquè considerava que la regulació continguda en l'acord vulnera el Reial decret 926/2000, que, en declarar l'estat d'alarma, va determinar expressament en el seu article 5 com a període per a les limitacions de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn comprès entre les 20.00 hores i les 6.00 hores

Fins al moment, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional havien formulat 717 denúncies per incomplir el toc de queda de les 20.00 hores, ara finalment suspès a tot Castella i Lleó pel Tribunal Suprem.