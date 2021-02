Surt de la presó després de violar i gravar a la seva parella i torna a ser detingut per raptar-la

Quatre mesos després que la Guàrdia Civil el detingués per aprofitar-se de l'estat de somnolència de la seva parella per, suposadament, violar-la, gravar-la i enviar aquest vídeo als seus amics, un jove de Barbastre va tornar a ser arrestat. En aquesta ocasió per, pel que sembla, infringir l'ordre d'allunyament i tenir segrestada durant un dia a la noia.

Uns fets que van ocórrer el mes d'agost passat i que transcendeixen ara que la Fiscalia Provincial d'Osca ha presentat l'escrit d'acusació contra aquest jove i el seu company de pis, ja que va poder formar part del pla per a retenir a la víctima. Afronten 13 i 12 anys de presó pels delictes de detenció il·legal, danys, trencament, lesions i resistència a agents de l'autoritat perquè van tractar d'evitar l'arrest agredint als agents.

El ministeri públic relata que tot va ocórrer el 14 d'agost. Aquest dia el company de pis de l'ara exparella de la víctima la va cridar per quedar, "ocultant-li que anava a trobar-se a l'interior del domicili" amb el principal encausat. En sortir de treballar ella es va acostar a la casa d'aquest noi, però en entrar va veure que hi havia el seu ex. "Va intentar marxar, però la va agafar per impedir-ho, sense que l'amic fes res", afirma l'acusació pública.

El jove la va portar fins a una habitació, situada en el pis de dalt, i a l'interior li va donar un cop de puny a l'ull esquerre al mateix temps que li etzibava insults com a "puta" i "bruta" i l'agarrava del coll. Destaca la Fiscalia que aquesta situació li va provocar gran temor a la dona, qui li va suplicar poder marxar.

Però va ocórrer tot el contrari. Pel que sembla, la va despullar, la va emmordassar amb cinta americana i la va lligar de peus i mans. Després d'això la va tancar en un armari i va col·locar diversos efectes per a dificultar que pogués obrir-lo i escapar. Hores després ho va aconseguir, havent-se de tapar amb un llençol.

La jove pretenia fugir quan la seva exparella la va sorprendre i la va agafar pels cabells, tornant-la a portar a l'habitació. Va ser allà on ella li va demanar que la baixessin al saló, que ella no marxaria. El va convèncer, si bé ja en aquesta habitació li va demanar que li donés el mòbil perquè "tenia sospites" que en el seu temps en la presó l'havia estat infidel. Ella li va dir que no el portava al damunt, que estava en el cotxe i, segons l'acusació pública, aquest home no va dubtar a trencar la finestreta del turisme per a agafar el telèfon i llegir els seus missatges.

Tot va acabar l'endemà, ja de matinada, quan al moment menys pensat va poder sortir corrent i demanar ajuda a la Guàrdia Civil. Quan els agents van arribar, els dos joves van mostrar resistència i els van agredir. El jove va tornar a presó i està a l'espera d'asseure's a la banqueta pròximament per aquest cas, mentre segueix la instrucció en l'assumpte de l'agressió sexual que va amb més retard.