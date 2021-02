Birmània intensifica les protestes i l'ONU alerta d'un desenllaç fatal

Creixen les protestes, s'enroquen els militars, suma càrrecs el procés contra la lideresa Aung San Suu Kyi i la comunitat internacional alerta sobre un desenllaç fatal. No passa un dia sense nous elements inquietants des que el cop de principis de febrer frustrés la senda democràtica a Birmània i la retornés al seu laberint.

La multitud es va ajuntar de nou ahir al costat de la pagoda Sule, en el centre històric de Yangon. Les cròniques locals parlen de desenes de milers de manifestants i descriuen una heterogènia massa d'estudiants universitaris i professors, treballadors en vaga i monjos. Aquí van arribar per a exigir l'alliberament dels seus líders i la devolució del poder al poble i mostrar els tres dits que es van popularitzar com a símbol de lluita democràtica en la veïna Tailàndia. La jornada havia començat amb la crida a través de les xarxes socials per a detenir els vehicles privats enmig de les principals avingudes i ponts fingint avaries i evitar així tant l'arribada dels militars als llocs de les protestes com les dels treballadors a les seves oficines. La iniciativa subratlla la desobediència civil d'una societat en rumb de col·lisió amb el Govern colpista. Kyi Toe, un dels escassos líders de la Lliga Nacional per la Democràcia que encara no ha estat detingut, demanava a través de les xarxes socials manifestacions massives per a mostrar als colpistes «la força del poble» i protegir el país i el futur de les noves generacions. Als birmans els havia sulfurat la notícia que sobre la seva estimada lideresa, Aung San Suu Kyi, havia caigut una nova acusació contra la llei de gestió de desastres naturals.