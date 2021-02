Calvo lamenta la "incoherència" d'Unides Podem davant les lleis d'igualtat

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, ha lamentat aquest dijous la "incoherència" d'Unides Podem davant la tramitació de lleis d'igualtat i ha recalcat que cal tenir present sempre "per què i per a què s'està en política".

En una entrevista a la SER, Calvo ha considerat normal que hi hagi discrepàncies entre els socis d'un Govern de coalició, però ha assenyalat que el preocupen les formes en què es traslladen a l'opinió pública.

"Això no és transparència; és afegir una càrrega als ciutadans", ha agregat.

Davant els frecs concrets en lleis d'igualtat ha assegurat que parla habitualment amb la ministra Irene Montero i, de fet, fa dues setmanes van tenir una reunió per a abordar l'esborrany de la llei LGTBI, van conversar sobre la llei trans, li va donar la seva opinió i van començar a treballar.

Però enfront de la divulgació d'aquest esborrany per part del Ministeri d'Igualtat, ha explicat que aquests esborranys solen ser tan sols documents de treball interns.

Ha admès que Unides Podem té una cultura política diferent de la del PSOE i que aquest partit està acostumat a tenir càrrecs públics i saber que les lleis són conseqüència de moltes hores de despatx i de debat.

Calvo ha explicat que es va assabentar que Unides Podem estava parlant amb diversos grups del Congrés perquè rebutgessin la llei Zerolo plantejada pel PSOE per una crida del seu secretari d'Estat.

Davant la pregunta de si considera aquesta actitud una deslleialtat, ha respost que li sembla incoherent.

Per a ella, estar treballant Unides Podem en una legislació LGTBI i no donar suport a la llei Zerolo "és un problema de coherència, de per què i per a què s'està en política".

"S'està -ha afegit- per a les coses que són reals veritables i eficaces".

Calvo ha reivindicat per al PSOE gran part dels assoliments en matèria d'igualtat d'Espanya i ha assenyalat: "per molt de Govern de coalició que tinguem, continuen sent molt importants".