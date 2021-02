EN DIRECTE: L'aterratge del Perseverance

L'arribada a Mart del «Perseverance», el tot terreny llançat per la NASA el juliol del 2020, està previst que iniciï el descens al planeta vermell avui dijous, a 2/4 de 10 del vespre, hora local. La NASA oferirà en directe tota l'operació en castellà a través de la seva pàgina web i els seus canals en castellà a Facebook, Twitter i YouTube.

De la nau en sortirà el robot «Perseverance», el cinquè rover que la NASA envia a Mart i similar al Curiosity que es va llançar el 2011. «Perseverance» consta de sis rodes, 23 càmeres i material científic per recollir mostres. La nau aterrarà al Cràter Jezero, una zona ideal per buscar biosenyals, ja que és rica en sediments. La missió Mars 2020 pretén rastrejar l'existència de vida microbiana i obtenir més dades i imatges del planeta.

Abans de poder extreure tota la informació, la nau haurà de passar els «set minuts de terror», els minuts més complicats de la maniobra, on es passa de 20.000 quilòmetres per hora a 0. Si tot va segons el previst, el Perseverance aterrarà a Mart quan faltin 5 minuts per les 10 de la nit.